5 zajímavých aplikací v App Store, které by vám tento týden neměly uniknout (2.2. 2020 – 9.2. 2020)

Každý týden přibývají v iOS App Store nové, zajímavé aplikace. My vám na konci každého týdne přineseme přehled toho nejzajímavějšího, co iOS App Store za uplynulý týden přinesl. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na její název.

Jste na Snapchatu, Instagramu nebo jiných sociálních sítích jako doma? Je focení selfies vaším koníčkem – a filtry, které nabízejí aplikace zmíněných sociálních sítí, vám zkrátka nestačí? Pak by ve vybavení vašeho iPhonu rozhodně neměla chybět aplikace Matt – Build your face filters. Už její název napovídá, že vám tento nástroj umožní popustit uzdu vaší kreativitě a vytvořit si své vlastní filtry, které pak můžete sdílet s ostatními.

Fotogalerie Matt - build your face filters 1 Matt - build your face filters 2 Matt - build your face filters 3 Vstoupit do galerie

Tangerine je skvěle vypadající a perfektně fungující aplikací, s jejíž pomocí můžete sledovat a posilovat své dobré návyky, osobní cíle a nejrůznější předsevzetí. S pomocí Tangerine můžete také zaznamenávat své nálady, sledovat statistiky ohledně svých návyků a rutin a mnoho dalšího.

Fotogalerie Tangerine iOS 1 Tangerine iOS 2 Tangerine iOS 3 Tangerine iOS 4 +6 Fotek Tangerine iOS 5 Tangerine iOS 6 Tangerine iOS 7 Tangerine iOS 8 Tangerine iOS 9 Vstoupit do galerie

Pico Tanks je svižná, zábavná hra pro všechny milovníky originálních tankových bitev. Fantazii se v této hře rozhodně meze nekladou – svůj tank si můžete navrhnout od hlavy až k patě, a do akce se můžete pustit buďto se svými přáteli, nebo s ostatními hráči, kteří jsou právě online. Hra nabízí celkem tři různé herní režimy.

Fotogalerie Pico Tanks iOS 1 Pico Tanks iOS 2 Pico Tanks iOS 3 Pico Tanks iOS 4 +3 Fotek Pico Tanks iOS 5 Pico Tanks iOS 6 Vstoupit do galerie

Cestování časem nedopadlo tak, jak původně mělo. Vinou nesprávného výpočtu se Brian a P.E.T. vrací v čase do faraónské éry starověkého Egypta. Neváhají ale ani na okamžik a pouštění se do boje se zákeřným faraónem. Ve hře Roads of Time vás čeká řada zajímavých úkolů, zábavy i bojů s nepřáteli.

Fotogalerie Roads of Time iOS 1 Roads of Time iOS 2 Roads of Time iOS 3 Roads of Time iOS 4 +3 Fotek Roads of Time iOS 5 Roads of Time iOS 6 Vstoupit do galerie

Oblíbená hra TapTapTap je zpátky se svým druhým pokračováním. Vaším úkolem v ní nebude nic jiného než zkrátka jen klepat a klepat a klepat na displej vašeho iPhonu, a užívat si to, jak se prostředí ve hře postupně mění. Vychutnejte si barvy, relax, zábavu, a vyzkoušejte si všechny tři herní režimy, které TapTapTap 2 nabízí.