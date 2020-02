Startuje nová fitness výzva pro majitele Apple Watch, odměnou je parádní odznáček

Pokud patříte mezi milovníky sběru odznáčků na Apple Watch, máme pro vás skvělou zprávu. Apple totiž dnes zpřístupnil po celém světě novou výzvu k Měsíci srdce, v rámci níž můžete získat exkluzivní odznáček do své sbírky.

Získání odznáčku není rozhodně ničím složitým. Stačí k němu totiž jen uzavřít v období 8. až 14. února žlutý kroužek cvičení na vašich Watch, čehož lze docílit spoustou rozličných způsobů od rychlejší chůze, přes běh až třeba po cyklistiku, plavání, bruslení či lyžování. Volba je samozřejmě zcela na vás. Kromě digitálních odznáčků bude Apple rozdávat svým uživatelům jako již tradičně samolepku využitelné pro iMessage, která je tentokrát ve stejném designu jako samotný odznáček. Pokud tedy nevíte, co s načatou sobotou a potažmo následujícími dny, zařaďte do svého diáře i aktivity započítané do cvičení. Zisk podobné odměny za aktivnější životní styl totiž rozhodně potěší.