9 únorových filmů na iTunes, u kterých se určitě nebudete nudit

Je tady únor. Svátky jsou dávno za námi, do jara ještě daleko, počasí za oknem příliš nepřeje venkovním aktivitám. Pokud si lámete hlavu s tím, jak budete trávit mrazivé únorové víkendy, máme pro vás várku tipů na filmy na iTunes, u kterých se rozhodně nudit nebudete.

Malé příšerky /Little Monsters

Nenechte se zmást roztomilým názvem – Malé příšerky je snímek, balancující na hranici komedie a hororu, takže vás dokáže nejen pobavit, ale také náležitě postrašit. Vše začíná zdánlivě nevinným školním výletem, s jehož organizací má slečně učitelce Caroline (Lupita Nyong’o) pomoci jedna z maminek. Ta se ale na poslední chvíli omluví, a na její místo nastupuje David, strýček jednoho z dětí. To ale netuší, že ho čekají mnohem horší povinnosti, než jen hlídat skupinu neposedných dětí. Malé příšerky jsou zábavná a opravdu originální zombie komedie, které netradiční nádech dodávají dětští protagonisté.

Komedie / Horor

Austrálie / Velká Británie / USA, 2019, 94 minut

Režie: Abe Fosythe

Hrají: Lupita Nyong’o, Josh Gad, Alexander England, Stephen Peacocke, Jason Chong, Henry Nixon a další

Playmobil ve filmu / Playmobil: The Movie

Myslíte si, že Playmobil je nuda pro malé děti? Tak to jste ještě neviděli Playmobil ve filmu. Jeho hlavní hrdinkou je dívka – Marla, která se jednoho dne stane svědkem toho, jak jejího malého brášku zničehonic vtáhne velký hračkový model města. Vrhne se za ním, a záhy se ocitá ve světě Playmobilu jako jedna z postaviček. Marii čeká neobvyklé dobrodružství plné zajímavých setkání. Playmobil ve filmu je zábavná akční nenáročná oddychovka, určená především mladším divákům.

Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / Fantasy

Francie / Německo, 2019, 100 minut

Režie: Lino DiSalvo

Hrají: Anya Taylor-Joy, Gabriel Bateman, Jim Gaffigan, Daniel Radcliffe, Meghan Trainor a dalš

Národní třída

Česká sídliště mají různé, často velmi svérázné obyvatele. Jedním takovým je chlápek, kterému nikdo neřekne jinak než Vandam. Vandam rád posiluje, cvičí, a chtěl by udělat dojem na Lucku, která obsluhuje v sídlištní hospodě. Vandam se rád pere a považuje se za znalce dějin a válek. Mezi kamarády se o něm říká, že to byl právě on, kdo v listopadu 1989 dal na Národní třídě jednou jedinou ranou dějiny do pohybu. Národní třída je adaptací knihy Jaroslava Rudiše, a jedná se snímek, který nešetří černým humorem a rozhodně není úplně pro každého. Pokud máte tento styl humoru rádi, je Národní třída ideálním filmem na únorový víkend.

Drama

Česko / Německo, 2019, 91 minut

Režie: Štěpán Altrichter

Hrají: Hynek Čermák, Kateřina Janečková, Jan Cina, Václav Neužil ml., Jiří Langmajer, Jiří Šoch, Martin Sobotka a další

Dokážeš udržet tajemství? / Can You Keep a Secret?

Asi všichni mají nějaké skryté tajemství, které by nikomu nevyzradili. Má ho i Emma, hrdinka romantické komedie “Dokážeš udržet tajemství”: Jenže ta ho jednoho dne v nepříliš střízlivém a nepříliš vyrovnaném stavu prozradí neznámému spolucestujícímu v letadle. A Emma má opravdu smůlu, protože z neznámého muže se nakonec vyklube člověk, který jí v nové práci bude velet. Emmě se ze všech sil pokouší pomoci kamarádka a spolubydlící, trojice se ale postupně zamotává do dalších trapných situací, neuvěřitelných náhod a bizarních příhod. Snímek je příjemnou, nenáročnou, ale zábavnou oddychovou záležitostí, která je pro milovníky tohoto žánru jako stvořená.

Komedie / Romantický

USA, 2019, 94 minut

Režie: Elise Duran

Hrají: Alexandra Daddario, Tyler Hoechin, Kimiko Glenn, Laverne Cox, Sunita Mani a další

Dětská hra / Child´s play

Legendární horor o panence Chuckie, hračce s duší sadistického vraha. Pojďte si hrát!!! I kdyby americký režisér Tom Holland už nenatočil nikdy nic jiného, bude jeho jméno již navždy zapsáno zlatým písmem na zdi slávy moderní popkulturní hororové zábavy. Právě díky němu se totiž na první pohled triviální větička „Pojď si hrát“ stala v roce 1988 nesmrtelnou. Za hlavního hrdinu jeho klasického hororového thrilleru Dětská hra by šlo považovat malého chlapce Andyho, který právě oslavil šesté narozeniny. Ale pravda je taková, že prim v tomto snímku, který se v průběhu let rozrostl o čtyři další pokračování a letos se dokonce dočká vlastního remaku, hraje především hračka, kterou Andy dostane jako dárek. Panenka Chucky totiž není zdaleka tak roztomilá, jak se zprvu tváří. Pomocí prastarého voodoo rituálu se do ní během zatýkání převtělil umírající psychopatický vrah Charles Lee Ray – a je jasné, že dřív nebo později se svět dozví o jeho návratu. Jenže kdo malému klukovi uvěří, že jeho malá hadrová panenka sprostě kleje, provádí naschvály a občas také s velkou zálibou zabíjí? Je to chyba, že dospělí svým dětem tak málo naslouchají. Teď za to někteří budou muset zaplatit svým životem

Horor / Thriller

USA, 1988, 84 min

Režie: Tom Holland

Hrají: Chris Sarandon, Catherine Hicks, Alex Vincent, Brad Dourif, Dinah Manoff

Trable s ex / All Nighter

Emile Hirsch v roli ňoumy Martina se seznámí na večeři s otcem (J.K. Simmons) své přitelkyně Ginnie (Analeigh Tipton), večeře ale dopadne katastrofálně. O půl roku později otec zaťuká na Martinovy dveře o s tím, že hledá svou dceru. Martin však již s Ginnie nechodí, dvojice se ale následně vydává do Hollywoodu ji společně najít. Film je akční komedií, ve které nebude nouze o překvapivé a nečekané situace – a dost možná se změní i vztah otce Ginnie k Martinovi.

Komedie

USA, 2017, 90 min

Režie: Gavin Wiesen

Hrají: Shannon Woodward, Analeigh Tipton, Emile Hirsch, J.K. Simmons, Kristen Schaal

Poslední úkol / Bullet Head

Tři kriminálníci (Adrian Brody, John Malkovich a Rory Culkin) jsou spolu se zabijáckým psem uvězněni ve skladu plném drog, steroidů a dalších nelegálních látek. Jejich hlavním cílem je přežít ve zdraví a co nejrychleji uniknout Poslední úkol je originální film, kterých se dnes již příliš mnoho netočí, a nebude v něm chybět pořádné napětí, akční scény a pochopitelně ani špičkové herecké výkony všech jeho představitelů.

Krimi

Bulharsko / USA, 2017, 93 min

Režie:

Paul Solet

Hrají: Antonio Banderas, Adrien Brody, John Malkovich, Rory Culkin

Poslední Aristokratka

Frank (Hynek Čermák) je rodilý Newyorčan, který po svých šlechtických předcích zdědí zámek Kostka. S dcerou Marií (Yvona Stolařová) a manželkou Vivien (Tatiana Vilhelmová) se vrací do Čech, kde jim s navrácením majetku má pomáhat právní zástupce Benda (Vojtěch Kotek). Rodina ale velmi záhy zjišťuje, že Čechy nejsou Amerika a zámek zdaleka nevypadá tak, jako na fotkách. Poslední aristokratka je adaptací knihy Evžena Bočka a není v ní rozhodně nouze o řadu humorných situací, vystavěných především na rozdílech mezi českou a americkou mentalitou a reáliemi.

Komedie

Česko, 2019, 110 minut

Režie: Jiří Vejdělek

Hrají: Hynek Čermák, Tatiana Dyková, Yvona Stolařová, Eliška Balzerová, Martin Pechlát, Vojtěch Kotek, Pavel Liška, Zdeněk Piškula, Táňa Pauhofová a další

Halloweenský lov / Haunt

Halloween je dostatečně děsivým svátkem sám o sobě. Šestice přátel se večer zúčastnila jedné z mnoha halloweenských párty, domů se jim ale ještě ani náhodou nechce, proto se rozhodnou zapátrat v okolí po strašidelných domech. Při své cestě na jeden takový skutečně narazí, což je pro ně jednoznačným znamením, že ho mají navštívit. Velice brzy ale zjišťují, že zdánlivě strašidelný dům je ve skutečnosti místem skutečného boje o přežití, a šestice přátel se stává terčem nelítostných maskovaných zabijáků. Film Halooweenský lov je nápaditý a svižně ubíhající horor, nabízející to nejlepší z klasických vyvražďovaček a podobných filmů. Navzdory halloweenské tematice byste si ho rozhodně neměli nechat ujít ani v únoru.