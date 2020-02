Jak využít iPhone jako tahák do školy

Starší generace mohla ve škole k podvádění a vytváření taháků použít tak maximálně papír, průhlednou propisku, anebo zápisky napsané tužkou na lavici. V dnešní době už to ale studenti a žáci mají s moderními technologiemi o mnoho složitější. K podvádění mohou použít třeba Apple Watch, anebo větší kalibr v podobě iPhonu. Už od malička jsme byli učeni k tomu, že se podvádět nemá a za stejným názorem si stojíme i my, avšak v některých krizových situacích, když už je toho prostě moc, se holt nedá dělat nic jiného, než podvod využít. Pojďme se tedy společně podívat, jakým způsobem můžete váš iPhone jakožto tahák využít.

Nahrání dokumentů na iCloud

Pokud jste se jednoduše na složitý test nenaučili ani jedinou větu, tak vám může pomoci dokument, který si nahrajete do iPhonu. Způsobů je v tomto případě hned několik. Většinou stačí, abyste si PDF, Word, anebo Pages dokument nahráli na iCloud. Pak už jen stačí otevřít aplikaci Soubory a z iCloudu tento dokument přenést do vnitřního úložiště iPhonu, abyste jej měli k dispozici i offline. Dokument můžete do iCloud Drive, a poté do iPhonu, dostat buď klasickým stažením z prohlížeče Safari, anebo jej stačí na Macu do složky iCloud Drive přetáhnout. Z iCloud Drive poté dokument do úložiště iPhonu přenesete tak, že v aplikaci Soubory dokument v iCloud Drive najdete, podržíte na něm prst, a poté zvolíte možnost Přesunout. Pak už jen stačí klepnout na možnost V mém iPhonu a vpravo nahoře přesun potvrdit tlačítkem Kopírovat. Jak už jsem zmínil výše, možností je opravdu hromada. Využít můžete klidně také Google Drive, odkud lze soubory zobrazit úplně stejně. Nezapomeňte také na to, že se dá v těchto souborech jednoduše vyhledávat, což vám může v určitých situacích pomoci.

Tahák jako tapeta

V případě, že potřebujete zobrazit jen několik jednoduchých frází, hesel, anebo slovíček do cizího jazyku, tak si můžete nastavit tahák jako tapetu na uzamčené obrazovce. V tomto případě máte hned několik možností, jak fotografii s tahákem získat. Buď si vyfotíte přímo obsah učebnice, anebo přejdete do dokumentu s obsahem a provedete snímek obrazovky. Jakmile budete mít fotografii s tahákem vytvořenou, tak přejděte do aplikace Fotky, a poté fotografii rozklikněte. Jakmile tak učiníte, tak v levém dolním rohu klepněte na ikonu čtverce se šipkou, a poté zvolte možnost Použít jako tapetu. Pak už si stačí jednoduše nastavit, jak se tapeta zobrazí. Jakmile budete mít pozici tapety vychytanou, stačí klepnout na Nastavit a zvolit možnost Na zamknutou obrazovku.

Photomath

Pro zkušené studenty, kteří už mají podvádění „v ruce“, může přijít vhod také aplikace Photomath. Ne každému matematika prostě jde a ne každého matematika zajímá. Pokud potřebujete vypočítat nějaký složitý příklad v podobě rovnice apod., můžete k tomu využít právě Photomath. Tomu stačí jednoduše vyfotit zadání příkladu. Photomath vám poté zobrazí výsledek společně s postupem, který je samozřejmě pro úspěch písemné práce velmi důležitý. Neovládáte-li matematiku, tak je Photomath přesně to, co potřebujete. Samozřejmě je nutné využít situace, kdy se učitel zrovna nebude dívat a bude otočený zády. V opačném případě budete s největší pravděpodobnostní přistiženi při činu.