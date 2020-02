5 důvodů, proč mít doma chytré LED osvětlení

Komerční sdělení: Šestnáctimilionová paleta barev, barevné efekty a možnosti načasování dle libosti. Ano, bez smart LED žárovek se zřejmě v pohodě obejdete, stejně jako bez dalších chytrých vychytávek. My jsme však dali dohromady pár důvodů, proč je fajn mít doma našroubované smart osvětlení namísto oldschoolové klasiky. Pokud sestavujete chytrou domácnost ovládanou přes HomeKit, Alexu, či Google Assistanta, nebo si zkrátka jen potrpíte na gadgety ovládané aplikací, věříme, že nám dáte za pravdu.

1. Automatizujete domácnost jednoduše

Technologie by měly život především zjednodušovat. Za nejdůležitější atribut chytrých žárovek považujeme možnosti načasování na vhodný okamžik a přidání do přednastavených scén Homekitu, Alexy či Google Home. Chytré žárovky využívají ke komunikaci signál WiFi, takže instalace je jednoduchá – bez sekání do zdí nebo zásahu do rozvodů elektřiny. Stačí naskenovat QR kód a přidat zařízení do domácího ekosystému. Vyslovením povelu následně můžete zhasnout všechna světla v domě, nebo nastavit rozsvícení lampičky u postele na okamžik ranního vstávání!

2. Stanete se hostitelem roku

Blikající LED pásky v rytmu hudby, nebo prolínající se zářivé tóny žárovek – večírek, na který jen tak někdo nezapomene! Správné osvětlení na párty je skoro tak důležité jako zásoba alkoholu. S chytrými žárovkami stačí pár kliknutí v aplikaci a z denního světla se rázem stane originální divoké noční osvětlení! Při klidné večeři s partnerem vám naopak přijdou vhod romantické tlumené odstíny, či efekty pomalu se vlnících světelných tónů.

3. Balzám pro oči i mysl

To, že barvy mají znatelný vliv na lidský organismus a celkovou psychiku, není překvapením. Modré tóny dokážou uklidnit, fialová umí stimulovat chuť k jídlu, červená probouzí energii! S chytrými žárovkami můžete barvu světla měnit hlasovým pokynem svému asistentovi, nebo kliknutím na barevnou paletu v aplikaci. Měnit však můžete i teplotu světla a jas záření. Při soustředěné noční práci u stolu se vám bude hodit jasné, přímé světlo, naopak při ukládání do postele oceníte možnost ztlumit osvětlení na minimum.

4. Dokonalé denní světlo kdykoli

Denní světlo příznivě ovlivňuje náladu i hormonální hladinu. Žádná žárovka samozřejmě nenahradí skutečné sluneční světlo a jeho účinky na lidský organismus. Můžete se mu však pokusit co nejvíc přiblížit a v zimních měsících zabojovat se špatnou náladou či únavou. Sehnat můžete žárovky, které jsou přímo pro simulaci denního světla navrženy a namixovat skutečně dokonalý odstín vašim očím na míru.

5. Můžete simulovat svoji přítomnost

Ovládejte chytré osvětlení klidně z dovolené na druhém konci světa a odraďte tak nezvané hosty u vás doma. Stačí mít připojení k internetu a doma umístěné jakékoli domácí centrum (např. Homepod, Apple TV, iPad, Amazon Echo, Google Home). Pokud to s bezpečností myslíte vážně, doporučujeme osvětlení nakombinovat s kamerou, nebo třeba pohybovými čidly.