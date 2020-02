Nový iOS 12.4.5 stařičkému iPhonu 5s příliš nesvědčí

Apple myslí i na uživatele starších zařízení. I když se na iPhone 5s a iPhone 6 již bohužel nedostal nejnovější systém iOS 13, i tak společnost čas od času vypouští bezpečnostní záplaty pro vlastníky iPhonů 5s a 6. Právě tyto dva byly opět otestovány na kanále iAppleBytes, a to konkrétně co do plynulosti na systémech iOS 12.4.3 a 12.4.5. Mění se zásadně svižnost systému? Na to se nyní podíváme.

Test začíná od nejstaršího a domovskou obrazovku iOS 12 můžeme jako první vidět na iPhonu 5s s operačním systémem iOS 12.4.3, ale jen o zanedbatelný zlomek sekundy. Otevírání nativních aplikací je téměř totožné a chleba se jako ve většině případů láme až u aplikací třetích stran. Nutno říct, že otevírání aplikací na iPhonu 5s je obecně již skutečně zdlouhavé. YouTube se otevřelo přibližně o necelou sekundu rychleji na iOS 12.4.3, podobně tak i Twitter či Instagram. Facebook měl naopak pár desetin sekundy k dobru na aktuálním iOS. Na řadu přišlo i testováni v AnTuTu Benchmark, kde dopadlo skóre lichotivěji pro starší operační systém, a to přibližně o 750 bodů, což je vzhledem k dosaženým 16 332 bodů značný rozdíl.

Na řadu nyní přichází iPhone 6, který se bohužel také iOS 13 nedočkal. Systém u těchto smartphonů naskočí takřka souběžně. Velmi vyrovnané je i, stejně jako u iPhonu 5s, spouštění nativních aplikací. Viditelný rozdíl můžeme vidět v případě otevření YouTube, které se na starším operačním systému spustilo o téměř dvě vteřiny rychleji. O vteřinu svižnější je ale naopak spuštění Twitteru na aktuálním iOS, podobně je tak i u Instagramu nebo u stále velmi populární hry Subway Surfers. AnTuTu Benchmark opět dopadl o něco lépe na starším iOS. Zde je ale rozdíl skutečně zanedbatelný, jelikož se jedná o pouhých 25 bodů. Vlastníte-li starší iPhone, jak se vám se zařízením pracuje po aktualizaci na iOS 12.4.5?