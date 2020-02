7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (5. 2. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Řadíte se mezi vášnivé fanoušky volejbalu a chodíte si občas zahrát? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, poté by vám rozhodně neměla chybět aplikace Volleyball Rotations. Ta vám totiž pomůže vizualizovat rotace a možné rozestavení mužstva, což může přijít vhod při přátelském hraní nebo trenérům.

Původní cena: 129 Kč (79 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou – Volleyball Rotations 1 Aplikace se slevou – Volleyball Rotations 2 Aplikace se slevou – Volleyball Rotations 3 Vstoupit do galerie

Aplikace Remote Drive for Mac [Pro] vám umožní udělat z vašeho iPhonu či iPadu multimediální stanici, která dokáže daleko lépe komunikovat s vaším Macem. Pomocí tohoto nástroje si totiž následně můžete prohlížet videa či fotografie, které máte uložené na vašem Macu, a to dokonce bez nutnosti stahování.

Původní cena: 129 Kč (49 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou - Remote Drive for Mac [Pro]5 Aplikace se slevou - Remote Drive for Mac [Pro]4 Aplikace se slevou - Remote Drive for Mac [Pro]3 Aplikace se slevou - Remote Drive for Mac [Pro]2 +2 Fotek Aplikace se slevou - Remote Drive for Mac [Pro]1 Vstoupit do galerie

Žijeme ve zrychlené době, kdy se klade neustálý důraz na úspěch v co nejkratším možném čase. Z tohoto nátlaku můžeme častokrát upadat do depresí, které mohou postihnout i naše děti. Aplikace Mindfulness for Children App je ale nástrojem, který dokáže nastolit pohodu v celé rodině a měla by vám pomoci pořádně zrelaxovat.

Původní cena: 299 Kč (149 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou – Mindfulness for Children App 1 Aplikace se slevou – Mindfulness for Children App 2 Aplikace se slevou – Mindfulness for Children App 3 Aplikace se slevou – Mindfulness for Children App 4 Vstoupit do galerie

Pokud máte zájem o úspěch na sociální síti Instagram, pravděpodobně jste již obeznámeni s tím, že vše závisí na volbě správných tagů. Aplikace Hashtags for Likes – Tags Pro již tyto tagy má v sobě přednastavené a rozdělené do několika kategorií, díky čemuž vám usnadní jejich vložení do vašeho příspěvku.

Původní cena: 129 Kč (99 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou – Hashtags for Likes - Tags Pro 1 Aplikace se slevou – Hashtags for Likes - Tags Pro 2 Aplikace se slevou – Hashtags for Likes - Tags Pro 3 Aplikace se slevou – Hashtags for Likes - Tags Pro 4 +2 Fotek Aplikace se slevou – Hashtags for Likes - Tags Pro 5 Vstoupit do galerie

Jestliže studujete medicínu nebo dokonce vykonáváte pracovní úkon ve spolupráci elektromagnetickým zářením, poté byste se přinejmenším měli podívat na aplikaci iRadTech. Jedná se o kapesní pokyny k rentgenu, které si stojí za to jednou za čas připomenout.

Původní cena: 629 Kč (429 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou – iRadTech 5 Aplikace se slevou – iRadTech 1 Aplikace se slevou – iRadTech 2 Aplikace se slevou – iRadTech 3 +2 Fotek Aplikace se slevou – iRadTech 4 Vstoupit do galerie

Ve vesmírné simulaci nazvané myDream Universe – Build Solar se stanete bohem, který má jeden jediný úkol – sestrojit sluneční soustavu k obrazu svému. Začínat budete od malých asteroidů, díky čemuž budete pomalu budovat celý náš známý vesmír. Dejte si však pozor na to, aby váš výtvor neabsorbovala černá díra.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou – myDream Universe - Build Solar 1 Aplikace se slevou – myDream Universe - Build Solar 2 Aplikace se slevou – myDream Universe - Build Solar 3 Aplikace se slevou – myDream Universe - Build Solar 4 +2 Fotek Aplikace se slevou – myDream Universe - Build Solar 5 Vstoupit do galerie

Přepadla vás již několikrát otázka, zdali váš iPhone či iPad funguje jak má? Přesně k tomuto slouží aplikace Test & Check, která dokáže perfektně zkontrolovat funkčnost každé vlastnosti vašeho zařízení. Aplikace si tak posvítí na obrazovky, senzory, jednotlivé části, multimédia a spoustu dalších.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)