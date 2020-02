Foxconn potvrdil možný nedostatek Apple produktů kvůli koronaviru

Smrtící koronavirus stále sužuje většinovou oblast Číny a od svého objevení na konci prosinci loňského roku si vyžádal již přes 425 obětí a dalších 17 tisíc nakazil. Ač se zprvu zdálo, že se nákazu podaří brzy izolovat, není tomu tak a několik desítek milionů lidí je stále odříznuto od světa. To pochopitelně postihuje také technologické a průmyslové giganty, kteří spoléhají na dodávky z Číny. Mezi nimi je i Foxconn, tedy jeden z největších dodavatelů Applu.

Jablečná společnost je poslední týdny jako na trní, a to především kvůli novému viru, který má svůj původ v čínském městě Wu-chan. Kvůli jeho rychlému rozšíření nařídila čínská vláda výrobcům uzavřít továrny a v případě Foxconnu prodloužila platnost až do 10. února. Toto rozhodnutí tak významně ovlivnilo jak místní podnikatele, tak mezinárodní korporace, jež mají v Číně své dodavatele. Státní autority ale zvažují prodloužení o další týden, což by bylo vzhledem k tempu výroby velmi problematické. V praxi by to pro Apple mohlo znamenat nedostatek Apple produktů, což nakonec potvrdili také experti na podobné záležitosti. Podle nich bude Apple následkem uzavření továren Foxconnu tak jako tak ovlivněn a případný odklad znovuotevření výrobních závodů by mohl mít na společnost větší dopad, než se dosud čekalo.

Kromě samotné výroby je však ve hře také poptávka, která vzhledem k uzavření všech Apple Storů v zemi výrazně poklesla a ovlivní výsledné prodeje v zemi. Konec konců, tato skutečnost se promítalo také na nejnovějším rozhovoru s investory, kde jablečná společnost zmínila poměrně široký rozsah potenciálních příjmů, jenž činil 62 až 67 miliard dolarů. Technologický gigant si tak chce raději nechat rezervu v případě, že se bude virus dále šířit. To ostatně potvrdil také finanční ředitel Luca Maestri, podle nějž je nákaza nevyzpytatelná a společnost nedokáže přesně určit, jak moc jednotlivá odvětví Applu zasáhne. Nezbývá než čekat, jak se celá situace dále vyvine, ale vzhledem k nedávnému varování Světové zdravotnické organizace bychom nebyli příliš optimističtí.