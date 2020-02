Kuo: Kvůli čínskému koronaviru hrozí v prvním čtvrtletí letoška nedostatek iPhonů

Apple nečekají kvůli čínskému koronaviru příliš dobré časy – tedy minimálně v následujících několika měsících. Vyplývá to alespoň z tvrzení zdrojů analytika Minga-Chi Kua, dle kterých poklesnou dodávky iPhonů o desetinu původních předpokladů v prvním čtvrtletí letošního roku. Může se tak stát, že některých modelů bude na pultech obchodů nedostatek.

Spekulace z předešlých týdnů o odrazu koronaviru na dodavatelský řetězec Applu jsou bohužel potvrzeny. Virus se totiž čínským fabrikám bohužel nevyhýbá a přinutil je ke snížení produkce iPhonů o 10 %, kvůli čemuž má Apple v prvních třech měsících letošního roku dodat “jen” 36 až 40 milionů iPhonů. Příliš příznivě navíc nevypadá ani čtvrtletí následující, byť jeho průběh se zatím příliš dobře předpovídat nedá. Hodně u něj bude totiž záležet na tom, jak se bude situace kolem koronaviru dále vyvíjet. Jelikož se však bohužel tak úplně neočekává, že by mělo v brzké době nastat nějaké razantní zlepšení, promítne se koronavirus velmi pravděpodobně i do dodávek v něm.

V tuto chvíli se bohužel nedá přesně říci ani to, jakých modelů by se mohly problémy okolo koronaviru dotknout nejvíce. Informace, jakých fabriky virus decimuje, totiž k dispozici nejsou. Největším problémem pro Apple by však samozřejmě byl zásah fabrik vyrábějících iPhony 11 a 11 Pro, potažmo fabrik na výrobu iPhonů SE 2. Ty se mají sice světu představit až v průběhu března, nicméně jejich nynější zásah by mohl znamenat, že by novinky mohly být po představení nedostupným zbožím, stejně jako iPhone X v roce 2017. Nezbývá tedy než doufat, že se s koronavirem podaří zatočit co nejdříve a svět nebude trpět kvůli němu i na poli smartphonů.