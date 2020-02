Apple Arcade obohatila netradiční společenská hra, která vás i vaše přátele spolehlivě zabaví

Jablečná herní platforma Apple Arcade se těší stále větší přízni, a to jak ze strany hráčů a recenzentů, tak samotné společnosti. Kromě vlastního koutku v Apple Storech po celém světě se totiž těší pravidelnému přísunu obsahu v podobě nových her. Nejinak je tomu i u společenské hříčky Secret Oops! od italského studia MixedBag, která staví na využití rozšířené reality a během večírku s přáteli pořádně odlehčí atmosféru.

V případě Apple Arcade je nutné uznat jednu skutečnost, a to tu, že platforma nabízí naprosto originální a dosud neviděné tituly. Co hra, to unikát a toto pravidlo lze jednoduše aplikovat i na nové přírůstky, které si na naše obrazovky našly cestu až nyní. Nejinak je tomu i u hry Secret Oops! od italských vývojářů z MixedBag, jež přichází s poměrně netradičními herními mechanikami a zajistí zábavu na celé odpoledne. Příběh se točí okolo agenta Charlese, který je vyslán na tajnou misi, kde se bude pochopitelně potýkat s celou řadou sofistikovaných překážek. A to od bezpečnostních systémů až po nebezpečné, často smrtící pasti. Bude tedy na vás a dalších 3 lidech, abyste agentovi pomohli úkol splnit a obnovili pořádek.

Hra výrazně staví na využití rozšířené reality, která propojuje virtuální a reálný svět. Hráči navíc musí spolupracovat, rozdělovat si jednotlivé úkoly a nahlížet na herní plochu z více úhlů. Pokud vás tedy čeká návštěva nebo připravujete večírek, tento počin rozhodně odlehčí atmosféru a zapojí všechny zúčastněné. Jen si dejte pozor, aby někomu nepřetekly nervy. Podobné hry umí být poměrně frenetické, nekompromisní, obtížné a mnohdy i frustrující. Tak či tak doporučujeme dát tomuto originálnímu titulu šanci a zamířit na App Store, kde si ho můžete stáhnout. Tedy pouze v případě, že máte předplacené Apple Arcade, jenž vyjde na 139 korun měsíčně. Uvidíme, s čím přijde jablečná společnost příště, ale zatím svůj slib drží a stále přichází s novým, unikátním obsahem.