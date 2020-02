10 nejlepších her pro iPhone, které se vyplatí přes jarní prázdniny zahrát

Jarní prázdniny se blíží, studenty a školáky čeká celý týden volna, ale pořád zůstává jedna důležitá otázka – jak s tím naložit? Počasí nějakému pobíhání venku zatím příliš nepřeje, a proto je lepší zůstat doma, v teple a zahrát si nějaké ty kvalitní hry, které vás zavedou do rozličných světů a nabídnou vám zábavu na desítky hodin. Naštěstí vás nenecháme napospas téměř nekonečnému výběru, připravili jsme si totiž seznam 10 nejlepších her pro iPhone, jež si můžeme na svém telefonu zahrát. Připravte si čaj, nažhavte iPhone, otevřete App Store a můžeme jít na to.

The Elder Scrolls: Blades

Kdo by neznal legendární sérii The Elder Scrolls, kde se nejde pro ránu mečem daleko a magie je všudypřítomná. Zatímco na počítačích a konzolích hra oslavila již 16 let, mobilní zařízení dosud strádala a na iOS se objevil jednou za čas jen jakýsi pochybný klon, který však ani zdaleka nenabídl podobný zážitek. To se naštěstí změnilo s příchodem The Elder Scrolls: Blades, které vám umožní prozkoumávat svět Skyrimu a objevovat obrovský, přenádherný magický svět. Pokud tedy máte v lásce propracované fantasy a nevadí vám, že tato mobilní hříčka staví na mírně lineárním postupu, ještě před udatným zabitím nějakého draka zamiřte na App Store.

Draw It

Pokud jste se jako malí pokoušeli kreslit, ale moc vám to nešlo, nejste sami. Kreslení je pro mnohé záludným oříškem až doposud, avšak rozhodně se není za co stydět. Nad tímto nedostatkem je dokonce možné se i zasmát, a to prostřednictvím hry Draw It, která staví na principu úkolů, jenž musíte za krátký časový úsek plnit. Máte například 60 sekund na to, abyste vyobrazili několik zvířat, nebo věcí spojených se školou. Rozhodně se jedná o příjemnou rodinnou zábavu a hru si pochopitelně můžete zahrát i online. Pokud se tedy nebojíte neúspěchu a naopak se nad tím dokážete pousmát, zamiřte na App Store a hru si stáhněte.

Minecraft Earth

Možná byste si mylně mohli myslet, že se na tuto stavební kostičkovanou hříčku již dávno zapomnělo, ale není tomu tak. Minecraft stále žije a je čilejší než kdy dříve. Obliba dokonce zašla tak daleko, že se Mojang rozhodl převést hru do rozšířené reality a udělat z okolního světa kostičkovaný. Titul nabízí stejné možnosti jako jeho starší bratříček, jen si můžete prohlížet své výtvory v reálném světě, upravovat je, hrát si s náhledy a případně se pochlubit na sociálních sítích. Máte-li tedy cit pro stavitelství a design, nebojte se zamířit na App Store a ukázat ostatním, co ve vás je.

Sky: Children of the Light

Tato stálice je vám jistě již dávno známá, ale přesto si nemůžeme pomoci, a tak jsme ji na seznam nejlepších her zařadili. Sky: Children of Light totiž nabízí téměř dokonalý poměr mezi zábavou a odpočinkem. Uvede vás totiž do nebeského světa, kde limity neexistují a můžete libovolně prozkoumávat až 7 magických světů. Doprovázet vás bude malebná grafická stránka, poklidný hudební doprovod, skvělé ovládání a návyková hratelnost. K průzkumu si navíc můžete přizvat kamaráda a vydat se na pouť společně. Pokud tedy nedáte dopustit na kvalitní dobrodružství v meditativním duchu, zamiřte na App Store, jelikož toto je hra přesně pro vás.

Aion: Legions of War

Když přijde na MMORPG, je jich na iOS jako máku. Ty kvalitní by se však daly spočítat na prstech jedné ruky, a ač by mnozí zlí jazykové označili tento žánr za umírající, není tomu tak. Alespoň tedy v případě Aion: Legions of War, které nabízí nespočet povolání, obrovský herní svět, minimum mikrotransakcí a především zajímavý příběh i netradiční herní mechaniky, kterými se konkurence příliš chlubit nemůže. Samozřejmostí je grafická stránka a epický hudební doprovod. Pokud tedy máte v lásce originální MMORPG, zamiřte na App Store a dejte se do boje.

Alto’s Odyssey

Pokud si chcete odpočinout od věčných lítých soubojů a místo toho se alespoň na chvíli ponořit do meditativní, poklidné nálady, Alto’s Odyssey je pro vás to pravé ořechové. Vydáte se totiž do magického světa, který budete muset prozkoumat a odhalit veškerá tajemství, jež nabízí. Nechybí přenádherné, rozmanité lokace, spousta možností, malebná grafická stránka a především několik postav, z nichž budete mít na výběr. Hra dokonce nabízí i takzvaný Zen mód, který vás oprostí od jakýchkoliv rušivých herních mechanik a nechá vás napospas obrovskému, rozlehlému světu. Nevadí-li vám za tento unikátní zážitek zaplatit 120 korun, utíkejte na App Store a hru si kupte.

Oxenfree

Pamatujete si ještě na seriál Stranger Things, který otřásl celým kinematografickým průmyslem a stal se pro Netflix zlatým dolem? Inu, pak vás jistě potěší hra Oxenfree, jež se touto ikonou náležitě inspiruje. Vypráví mysteriózní příběh o skupině teenagerů, kteří omylem otevřou bránu na onen svět a je na nich ji opět uzavřít. Samozřejmě nechybí 80. synth-pop, naprosto nezapomenutelný soundtrack a zkrátka vše, co napodobuje atmosféru této fenomenální dekády. Stačí zamířit na App Store a zažít nostalgii na vlastní kůži.

Rebel Inc.

Doporučovat Plague Inc. by bylo vzhledem k nedávným událostem poměrně netaktní, avšak to neznamená, že nemůžeme na světlo Boží vytáhnout jinou originální hru od týž autorů. Rebel Inc. totiž sleduje osud vládou vyslané skupinky, která má zajistit stabilitu v oblasti sužované válkou. Je tedy na vás, abyste procházeli jednotlivé města, pomáhali místním, dávali do pořádku konflikty a snažili se pacifisticky vyřešit i ty nejtěžší ekonomické a politické otázky. Samozřejmě k tomuto účelu budete moci využít i vojáky a potlačit hnutí rebelů, které se bude pokoušet vaši iniciativu zmařit. Tak či tak se jedná o zajímavou jednohubku, kterou vřele doporučujeme.

Another Eden

Pokud nedáte dopustit na japonské RPG a zejména Final Fantasy, Another Eden by se vám mohlo zavděčit. Tato tradičně vypadající 2D hříčka totiž nabízí to nejlepší z JRPG žánru a zároveň přichází s řadou svých vlastních mechanik, které potěší každého milovníka správné hry na hrdiny. Opět si složíte svůj tým z několika animovaných postaviček, z nichž většina bude mít obří meče, a vydáte se na souboj proti obřím bossům a gigantickým nepřátelům. Sice se jedná o jednoduchou hříčku, ale na několik desítek hodin rozhodně zabaví. Máte-li tedy trochu času nazbyt a chybí vám pořádné JRPG, dejte Another Eden šanci.

Forgotton Anne

Netradičních a originálních her je povětšinou jako šafránu a Forgotten Anne je jednou z nich. Odehrává se totiž ve světě, kam mizí všechny zapomenuté předměty a sleduje příběh Anny, která zajišťovat pořádek a dohlížet na to, aby mělo vše své místo. Do cesty se jí ale postaví místní vládce, odboj a zápletka začne nabírat na obrátkách. Nechybí pár jednoduchých hádanek, pohádková grafika a příjemná, odpočinková hratelnost. Pokud vás hra zaujala, zamiřte na App Store a vydejte se do tohoto tajemného světa.