Vědci vyvíjející revoluční způsob cest do kosmu vystavili iPhone pětinásobné rychlosti zvuku

Lidé se svými iPhony dělají ledacos. Někteří se ihned po koupi nového iPhonu chopí kamery a natáčí, jak si jablečný telefon vede z hlediska odolnosti v droptestech na dlažbu. Jiní se pouští do větších extrémů a rozhodnou se iPhone pustit z letící helikoptéry. Výkonný ředitel společnosti SpinLaunch, která vyvíjí alternativní možnost pro vyslání různých zařízení či satelitů do Vesmíru, se však rozhodl pro ještě větší extrém – vystavení iPhonu pětinásobné rychlosti zvuku.

Vědecká společnost SpinLaunch vyvíjí speciální odpalovací systém, díky kterého by mohli lidé dostávat různá zařízení do vesmíru pomocí kinetické energie bez nutnosti využití raketového paliva. Jednoduše řečeno, SpinLauch pomocí speciálního nástroje roztočí zařízení určené do vesmíru do vysokých otáček, a poté jej jednoduše „vystřelí“. Jonathan Yaney, výkonný ředitel společnosti SpinLaunch, se do tohoto speciálního nástroje rozhodl za zajímavosti vložit a přivázat iPhone. Poté nástroj nastartoval a sledoval, jak se iPhone točí dokola pětinásobnou rychlostí zvuku.

„V posledních letech jsme provedli stovky různých testů. Ve většině případů jsme studovali a upravovali systém, ale mnoho testů bylo také určeno pro nedůvěřivé a skeptické investory a potencionální zákazníky, kteří jednoduše nevěří, že může náklad vydržet tak závratné rychlosti. Tomuto testu náš tým podrobil solární baterie, radiové systémy, teleskopické objektivy, baterie, GPS moduly a další zařízení. Všechna tato zařízení vysoké rychlosti překonala. V jednom testu dokonce Yaney nechal svůj iPhone roztočit k rychlosti 6 500 kilometrů za hodinu,“ okomentovali vědci své husarské kousky.

A jak iPhone od zakladatele společnosti SpinLaunch dopadl? Podle dostupných informací Yaney po testu svůj iPhone vzal a ihned zavolal přes FaceTime svému kolegovi. Bohužel však z testu nevznikl žádný videozáznam, tudíž se nedá toto tvrzení se stoprocentní jistotou potvrdit. Vzhledem ke snaze společnosti vydobýt si ve světě dobré jméno se však zdá být nepravděpodobné, že by v tomto směru lhala – tím spíš, když má v plánu další podobné testy, které budou veřejností po ohlášení tohoto prvního pokusu bedlivě sledovány. V těch by měl Yaney vyzkoušet zavolat na iPhone, který se zrovna točí rychlostí 6 500 kilometrů za hodinu, a podělit se o výsledek.