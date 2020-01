Smrt Lightningu je tu. EU začala chystat zavedení jednotných konektorů pro smartphony

Nad Lightning portem se stahují stále černější mračna. Ve čtvrtek totiž evropští poslanci vyzvali Evropskou komisi k zavedení normy, podle které budou muset výrobci smartphonů prodávaných v zemích Evropské unie u svých telefonů nasadit jednotný nabíjecí port. Od této novinky si zákonodárci slibují výrazné snížení elektroodpadu, jehož produkce je v současnosti poměrně vysoká. Každý Evropan jej totiž ročně vyprodukuje na 17 kilogramů. Applu tak zřejmě nezbude nic jiného než se s Lightningem rozloučit.

Zavádění jednotného nabíjecího portu by nemuselo trvat ani příliš dlouho. Evropská komise má totiž půl roku na to přijít s komplexním návrhem normy, která sjednocení portů nařídí. Pokud návrh projde, výrobcům nezbude nic jiného než se (zřejmě) do pár měsíců novince přizpůsobit. Právě to však v minulých týdnech ostře kritizoval Apple, který jako jeden z mála výrobců spoléhá při nabíjení na své vlastní řešení – konkrétně Lightning port. Zavedení jednotných portů by se jej proto výrazně dotklo. Dle jeho slov by však netrpěl jen on, ale i jeho zákazníci, kteří jsou na jeho řešení zvyklí, a potažmo celý technologický průmysl, jelikož toto nařízení má dle jeho slov potlačovat inovace.

Vzhledem k tomu, že se norma teprve začíná připravovat, nelze v tuto chvíli říci, kdy by mohla být odhlasována a kdy by mohla vstoupit v platnost. Zdá se však, že se na ní již Apple pozvolna připravuje, jelikož začaly před pár měsíci prosakovat informace o tom, že hodlá v budoucnu přejít na zcela bezdrátové iPhony, přičemž první takový kousek by měl spatřit světlo světa už příští rok. Díky tomu by tak jednotný nabíjecí port řešit alespoň u svých telefonů vůbec nemusel. Co se pak týče iPadů, iPodů touch, Apple TV a dalších zařízení, u těch se dá očekávat přechod na USB-C, potažmo také přechod na kompletní bezdrátové nabíjení, které by třeba u AirPods či ovladače Apple TV určitě problémové nebylo.