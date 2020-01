Apple Watch se dočkají dalšího klonu, tentokrát z dílny Oppo

Říká se, že úspěšný člověk, firma či produkt se pozná podle toho, že jej či ji někdo kopíruje. Pokud toto lidové moudro platí, má Apple zřejmě nejúspěšnější produkty na světě. Inspirují se jimi totiž mnozí výrobci a to skutečně výrazně. Skvělým příkladem mohou být třeba chystané smartwatch z dílny čínské firmy Oppo. Té se totiž evidentně zalíbily Apple Watch.

Ačkoliv jsme se oficiálního představení smartwatch z dílny Oppo ještě nedočkali, na internet už unikly oficiální mediální materiály, kterými budou prezentovány. Jeden obrázek se podařil získat i kvalitnímu leakerovi IceUniverse, který se jím záhy pochlubil na svém Twitteru. Jak můžete na snímku vidět, smartwach od Oppo se od Apple Watch liší prakticky jen absencí digitální korunky, kterou nahrazuje druhé podlouhlé tlačítko, a zřejmě větším zaoblením skleněného displeje. Ostatní viditelné prvky – tedy ciferník, řemínky a tělo jako takové – se Apple Watch podobají jako vejce vejci.

Za zjevně okopírovaný design svých prvních chytrých hodinek je již nyní Oppo na sociálních sítích nepěkně lynčováno. Faktem však je, že není první a rozhodně ani ne poslední, kdo se k podobnému kroku odhodlal. Mnozí z vás si jistě pamatují na kopie Apple Watch z dílny Amazfitu a Huami či Xiaomi, které loni v říjnu světu ukázalo hodinky spojující designové prvky Apple Watch a hranatých iPhonů či iPadů. Apple však nad všemi těmito kopiemi zpravidla jen mávne rukou, jelikož by do boje proti nim musel vyrazit v jejich domovině, což by jej jednak značně znevýhodňovalo, ale také by jej toto konání stálo spoustu času a peněz. Tyto věci tak raději investuje do vývoje nových modelů, kterými se pokouší rok co rok ještě více ovládnout trh se smartwatch.