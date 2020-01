7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (30. 1. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Setkali jste se někdy se situací, kdy jste potřebovali váš iPad proměnit v klasickou klávesnici? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, velice nápomocnou se vám stane aplikace Pro Keyboard with PC Layout. Díky tomuto nástroji můžete daleko rychleji psát a zvýšit tak svou produktivitu.

Původní cena: 149 Kč (79 Kč)

Jestliže máte v oblibě hry s prvky RPG, poté byste rozhodně měli dát šanci titulu Angel Town 3- new idle game. V této hře se ocitnete ve fantasy světě plném magie, kde vaším hlavním úkolem bude vybudovat mocnou armádu, se kterou porazíte všechny vaše nepřátele.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Obměňujete rádi tapety své plochy? V tomto vám může pomoci aplikace Skywall Pro – HD+ Wallpapers, která vám bude nabízet nové a nové tapety na denní bázi. Pokud i vy však vytvoříte nějakou tapetu, můžete ji do aplikace aplikace nahrát a třeba si ji nastaví někteří uživatelé aplikace.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

Jak již samotný název naznačuje, aplikace IPhotoWall – photo widget vám umožní nastavit zbrusu nový widget. Na ten si můžete nastavit vaši oblíbenou fotografii a prohlížet si ji tak při každé příležitosti. Samotný widget si totiž přidáte do notifikačního centra, kde si například při například při prohlížení widgetu počasí zobrazíte vaši oblíbenou fotku.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Pokud máte v oblibě různé filtry, které dokáží zcela pozměnit vaši tvář na fotografiích, rozhodně byste si měli stáhnout aplikaci Emoji Camera – unique filters. Jednoduše vám postačí vyfotit snímek nebo vybrat některý z vaší galerie, zvolit si unikátní filtr a máte hotovo.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Aplikace Backup My Contacts Easy je dokonalým nástrojem, který slouží pro zálohování všech vašich kontaktů. S pomocí této appky můžete jednoduše zálohovat všechny vaše kontakty a následně je co možná nejrychleji sdílet či importovat do nového zařízení.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Stažením aplikace Videocraft – Video Editor 4K získáte perfektní nástroj, který vám umožní upravovat videa a následně je exportovat v rozlišení až 4K. Samotná editace nabízí spoustu funkcí, díky kterým můžete videosnímek například stříhat, ořezat, nastavit přechody a spoustu dalších.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)