Slavný hudebník Neil Young se tvrdě opřel do Applu a jeho MacBooků Pro

Není žádným tajemstvím, že se Apple čas od času potýká s kritikou svých produktů či služeb. Zatímco někdy se jedná o oprávněné výtky, které je třeba nebrat na lehkou váhu, jednou za čas se objeví někdo, kdo si chce zkrátka rýpnout a nebo se zviditelnit. Nejinak je tomu i v případě hudebníka Neila Younga, který se opřel do MacBooku Pro kvůli jeho kvalitě zvuku a dokonce neváhal ve svém proslovu zmínit ani ikonu jablečné společnosti, tedy Stevea Jobse, o němž prozradil pár nehezkých skutečností.

Zpěváka si pozvali nedávno na interview redaktoři z magazínu The Verge, který je specializovaný převážně na technologie. I na ty tak samozřejmě došla při rozhovoru řeč a nutno podotknout, že ta byla skutečně zajímavá. Apple si ji však za rámeček rozhodně nedá. Niel Young totiž o jeho MacBoocích Pro řekl: „Je to kus šrotu. Děláte si ze mě srandu? Vždyť je to jako hračka z hračkárny, z níž nic pořádného nedostanete. Zvuk stojí zkrátka za nic a při testování nahrávky je vám tohle zařízení k ničemu, nic lepšího z něj nevytáhnete. Stejně je to i u převodníku digitálního signálu na analagový, který naprosto selhává a abyste mohli vůbec tuto funkci využít, musíte připojit externí. Apple se s MacBookem Pro nesnažil dosáhnout kvality, ale co nejvíce prodaných kusů a konzumerismu. Tohle mi dokonce potvrdil i samotný Steve Jobs, který mi osobně řekl, že jim o kvalitní vybavení vůbec nejde. Proto je zvuk tak mizerný, i když se jedná o poměrně důležitý výstup, jenž je podle mého názoru ještě cennější než vizuální informace. Zatímco v případě obrazu lze člověka snadno oklamat a stačí vysoké rozlišení, audio je v tomto ohledu jako naprosto jiná dimenze. Nabízí nespočet tónin, výšek, možností… Zachytit tohle vše je nadlidský úkon. Právě v tom tkví kráse hudby a obecně zvuku, kde hrají roli zejména detaily. Proto mě tak rozčiluje, když někdo tuto integritu narušuje tím, že využívá MacBook Pro.“

Nielova kritika Applu a jeho MacBooků Pro je vzhledem k tomu, jak oblíbené tyto stroje mezi hudebníky jsou poměrně zvláštní. Za neopodstatněnou ji však rozhodně s ohledem na věhlas kritika označit nelze. Nezbývá tedy než čekat, zda s podobným tvrzením vyrukují v následujících dnech či týdnech i další hudební hvězdy, a donutí tak Apple s možným problémem něco dělat.