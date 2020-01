Silnice brázdí „slepí vrazi“: Dopravním nehodám zabrání pravidelné kontroly i speciální brýle

Komerční sdělení: Jako viník dopravní nehody se nám málokdy vybaví někdo, kdo „jen“ pár let nebyl u optometristy. Péči o zrak a korekci vad ale zanedbává 40 % řidičů. Pavla Vedralová z Optiky Anděl vysvětluje, jak zlepšit vidění za volantem a předejít katastrofě.

Zhoršená viditelnost stojí za polovinou nehod

Sebevědomí výrostci, kterým sotva zaschl inkoust na řidičáku, důchodci v pokročilém věku se zpomalenými reflexy, bezohlední „vybržďovači“, maminky, dělící svou pozornost mezi silnici před sebou a dítě na vedlejší sedačce, nebo ti, kteří vyrazili z hospody s domněnkou, že „po třech pivech jsem přece naprosto soustředěný“. To jsou v obecném povědomí nejnebezpečnější řidiči. Podle projektu Slepí vrazi dokáže ale špatný zrak nebo nekorigovaná oční vada ohrozit bezpečnost silničního provozu stejně jako kterýkoli jiný faktor. Čísla mluví sama za sebe: 20 % lidí, usmrcených při nehodách, zemře kvůli špatné viditelnosti. 40 % aktivních řidičů bylo na očním vyšetření před více než pěti lety. 8 % řidičů by pak kvůli špatnému zraku vůbec nemělo usednout za volant.

Proč v noci vidíme hůře?

Téměř každý člověk se za tmy stává více či méně krátkozrakým. Jde o takzvanou noční myopii, která i u lidí bez oční vady to může ubrat až 0,25 dioptrie. Nejde o šeroslepost, ale o jev, který do jisté míry snižuje rozlišovací schopnost oka. Pravá šeroslepost(nyktalopie) je důsledkem špatné funkce zrakových tyčinek, smyslových buněk v sítnici, které mají za úkol zachycovat světelné vjemy a předávat nervové signály do mozku. Tyčinky se zapojují hlavně pro černobílé vidění, a proto je oči využívají zejména v šeru a ve tmě. Šeroslepí řidiči by ve tmě vůbec neměli řídit.

Třeba v případě řidičů z povolání se kvalita zraku kontroluje při vstupní prohlídce, která se pak už neopakuje – ti, na jejichž dobrý zrak se tedy podvědomě spoléháme, se tak mohou stát „slepými vrahy“ třeba kvůli nekorigovaným dioptriím nebo noční krátkozrakosti. Často přitom nehodě může předejít jen půlka dioptrie v brýlích. „Nočním řízením strávíme v průměru jen 10 % svých cest, ale téměř polovina dopravního nehod se stává právě za zhoršených světelných podmínek,“ upozorňuje optička a optometristka Pavla Vedralová z pražské Optiky Anděl a dodává, že k základním vlastnostem dobrého řidiče by měla patřit také ohleduplnost a sebereflexe: Být si vědom své oční vady, společně s odborníkem nalézt její vhodné řešení a případně i přizpůsobit své cesty možnostem svých očí, ale také své oči aktuálním světelným podmínkám – třeba vhodnými brýlemi.

Oční vady řidiče nemusejí omezovat

Za volantem často rozhodují vteřiny. Vždyť i obyčejné kýchnutí, které nás donutí na okamžik zavřít oči, může mít stejně fatální následky jako mikrospánek. V případě očních vad nejde jen o „špatné vidění na dálku“ – v autě potřebujeme ostřit střídavě do různých vzdáleností. Presbyopie (vetchozrakost), která v určité míře postihuje každého člověka po čtyřicítce, může v autě znesnadnit pohotové „přepínání“ mezi pohledem na silnici, palubní desku a do zpětných zrcátek. „Řešením jsou multifokální brýle s tzv. odstupňovanou optickou hmotností, které zaručují hladký přechod mezi viděním do dálky, střední vzdálenosti i na blízko a přesné vidění na všechny vzdálenosti na první pohled,“ vysvětluje Pavla Vedralová. „Pro korekci presbyopie u řidičů existují dokonce speciálně vyvinuté brýlové čočky, jako třeba Varilux Road Pilot a EyeDrive od společnosti Essilor,“ dodává odbornice.

Přehled o dění na silnici zhoršují ale i plíživé oční vady, které často nemáme vůli hned řešit. Patří mezi ně snížená zraková ostrost. „Mnozí ani netuší, že jí trpí. Česká norma přitom určuje, že na silnice mohou vyrazit řidiči se zrakovou ostrostí do 70 %. Do zrakové ostrosti 50 % jsou způsobilí na základě odborného vyšetření,“ upozorňuje Vedralová. Potenciální hrozbou jsou i řidiči se šedým zákalem, kteří oddalují operaci a při řízení zavírají jedno oko, nebo jedinci se skrytými očními vadami. „Jejich důsledkem je zvýšené kompenzační úsilí při akomodaci čočky, tedy pomalé ostření, nebo skryté šilhání, které může způsobit rozdvojení obrazu nebo bolest hlavy a únavu,“ vysvětluje odbornice.

Brýle jako chameleon

Řidiči potvrdí, že ostré světlo může být snad ještě nepříjemnější než úplná tma. Celodenní cesty západním směrem jsou často velmi vyčerpávající aktivitou. Řešením jsou samozřejmě sluneční brýle, sluneční dioptrické brýle či brýle se snímatelným slunečním klipem. „Dioptrické brýle s klipy prodáváme v mnoha variantách, včetně těch s polarizačním filtrem a také magnetických, které lze pohodlně nasadit i sundat jednou rukou. Manipulace s nimi tak nebude odvádět vaši pozornost od řízení,“ upřesňuje Pavla Vedralová. Pohodlným řešením světelných přechodů jsou pak brýle se samozabarvovacími skly. Ale pozor, i zde musíte vybrat správně. „Základní fotochromatické čočky Transitions reagují na UV záření, které je ale téměř 100% filtrováno čelním sklem, takže se v autě nezatmaví. Řidičům bych tedy doporučila třeba skla XTRActive Transitions, které reagují na viditelné světlo a poskytnou tak ochranu před oslněním i za volantem,“ vysvětluje optička. Tyto brýle mají i tu výhodu, že se přizpůsobují intenzitě světla a lze s nimi tedy řídit i při mlze nebo za tmy.

Co je to oslnění?

V noci jsou zorničky roztažené a nedokážou se bleskově adaptovat na rychlý záblesk světla. Přes den nás pak může oslnit nečekaná „nálož“ odraženého světla od okolních aut a lesklých ploch. Oslnění nás může oslepit až na sekundu, za kterou při rychlosti 70 km/h ujedeme přes 15 metrů! Kvalitní antireflexní filtr v dioptrických brýlích odrazí oslnění protijedoucími vozidly a redukuje také krátkovlnné modré světlo, které zmírňuje oslnění xenonovými reflektory. O redukci odlesků se postará polarizační filtr.

Fanoušci vytrvalostních automobilových závodů si jistě všimli, že „profíci“ nosí speciální brýle s nažloutlými skly. „Jde o čočky s vysokou propustností světla, které zvyšují kontrast a umožní nezkreslené vnímání barev, zlepšují vidění za nepříznivých podmínek a zamezují únavě očí a mžourání, jehož výsledkem mohou být i bolesti hlavy,“ vysvětluje Pavla Vedralová. Těmito vlastnostmi se inspirovali i výrobci brýlí pro nás, běžné smrtelníky. Můžeme tak svým očím ulevit a zvýšit bezpečnost třeba při dlouhé cestě na dovolenou nebo za prací. „Drivewear od značky Transitions jsou čočky pro denní řízení, které disponují všemi filtry, které se přes den za volantem mohou hodit – špičkový polarizační filtr eliminuje oslňující světlo, odražené od mokré vozovky nebo protijedoucích automobilů, fotochromatické filtry reagují na viditelné i UV záření a žluté zbytkové zabarvení, které zvyšuje kontrast vidění v mlze,“ vypočítává Pavla Vedralová. Červenooranžové zbarvení filtru navíc „vytahuje“ červenou a modrou, tedy nejčastější barvy dopravních značek, které pak vidíme ve větším kontrastu i proti slunci. Takové brýle ale nejsou jen výsadou pro ty, kteří trpí oční vadou – kromě dioptrických čoček lze pořídit i nedioptrické brýle se stejně „vychytanými“ skly, které zpříjemní cestu každému řidiči. Protože vidět při řízení ještě o trochu lépe než obvykle, to nemůže být nikdy na škodu.