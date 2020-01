Apple chystá na příští rok iPhone s LCD displejem a Touch ID v Power Buttonu

iPhonům s LCD displeji ještě neodzvonilo. Vyplývá to alespoň z nové analytické zprávy analytika Minga-Chi Kua, dle které má Apple ještě minimálně pro příští rok vydání jednoho iPhonu s tímto typem displeje v plánu. O jeho zabezpečení se nebude starat Face ID, nýbrž Touch ID, byť v jiné formě, než jakou nyní známe.

Zdroje Kua tvrdí, že iPhone (2021) s LCD displejem nabídne přepracovaný Power Button – tedy boční odemykací tlačítko – se senzorem pro snímání otisků prstů. Díky tomu bychom se tak měli dočkat u tohoto modelu displeje bez výřezu či minimálně s výřezem bez senzorů pro rozpoznávání obličeje, díky čemuž by mohl být citelně menší než je nyní u iPhonů X, XS a 11. Senzor pro snímání otisků prstů by měl být klasický kapacitní a obecně zřejmě podobný tomu, který využívá Samsung u svého Galaxy S10e.

Více detailů o LCD iPhonu pro rok 2021 protentokrát zdroje neprozradily. V minulosti jsme nicméně o podobném modelu již slyšeli s tím, že kromě Touch ID v Power Buttonu by měl nabídnout 5,5” či 6,1” displej a měl by být prezentován jako “plusková” verze iPhonu SE 2. Do představení tohoto modelu nicméně zbývá ještě spousta času a je tak možné, že u všech jeho technických specifikacích nemá zatím jasno ani samotný Apple. Jakékoliv nadšení či natěšenost na něj je tedy zatím předčasná.