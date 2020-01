Jak přidat e-mail od Centrum do iPhonu

V případě, že jakožto svůj primární poštovní účet používáte ten, který je umístěný na Centrum.cz, určitě se vám bude hodit tento návod. Mnoho lidí si totiž myslí, že musí pro správu svých mailových účtů stahovaat aplikace od poskytovatelů e-mailových účtů, anebo že tyto účty nelze do iPhonu přidat vůbec. Opak je však pravdou – postup je jen o něco málo složitější. Rozhodně to ale není nic, co bychom společně nezvládli prostřednictvím tohoto návodu.

Jak přidat e-mail od Centrumu do iPhonu

Na vašem iPhonu či iPadu, na kterém chcete do aplikace Mail přidat váš e-mailový účet od Centrumu, otevřete nativní aplikaci Nastavení. Zde se poté přesuňte o kus níže, dokud nenarazíte na kolonku Hesla a účty, na níž klepněte. Nyní zvolte možnost Přidat účet a ze všech zobrazených možností pro přidání účtu vyberte tu poslední s názvem Jiný. V dalším okně poté klepněte na možnost Přidat poštovní účet. Jakožto Jméno zvolte název schránky, poté do kolonky E-mail vepište přesné a celé znění vašeho e-mailového účtu (například petr.novak@centrum.cz), do kolonky Heslo vepište heslo k vaší schránce, a poté si nastavte Popis (ten se bude zobrazovat v aplikaci Mail). Po správném vyplnění klepněte v pravém horním rohu na tlačítko Dále. Nyní se objeví další nastavení s kolonkami, u kterých dost možná většina z vás nevěděla, co do nich vyplnit.

V horní části je prvně nutné, abyste si vybrali mezi protokolem IMAP nebo POP. Pro jednoduché vysvětlení: IMAP zobrazuje e-maily přímo z Centrumu a nestahuje je do vašeho zařízení. Maily tak nejsou dostupné i offline, avšak nezahlcují paměť vašeho iPhonu či iPadu. Starší protokol POP poté e-maily stahuje do vašeho zařízení, čímž zahlcuje jeho paměť (dokonce může celé zařízení zpomalit v případě, že máte několik tisíc mailů), avšak na druhou stranu máte všechny maily po ruce i offline. Modernějším protokolem je v dnešní době IMAP, každopádně si zvolte ten, který bude vyhovovat vašim požadavkům. Nyní je nutné, abyste vyplnili Server příchozí pošty a Server odchozí pošty. Podle toho, zdali jste si vybrali IMAP či POP, se přesuňte níže ve článku a textová pole vyplňte následovně:

IMAP

Server příchozí pošty

Hostitel: imap.centrum.cz

imap.centrum.cz Uživatel: vaše e-mailová adresa (petr.novak@centrum.cz)

vaše e-mailová adresa (petr.novak@centrum.cz) Heslo: heslo k e-mailové schránce

Server odchozí pošty

Hostitel: smtp.centrum.cz

smtp.centrum.cz Uživatel: vaše e-mailová adresa (petr.novak@centrum.cz)

vaše e-mailová adresa (petr.novak@centrum.cz) Heslo: heslo k e-mailové schránce

POP

Server příchozí pošty

Hostitel: pop3.centrum.cz

pop3.centrum.cz Uživatel: vaše e-mailová adresa (petr.novak@centrum.cz)

vaše e-mailová adresa (petr.novak@centrum.cz) Heslo: heslo k e-mailové schránce

Server odchozí pošty

Hostitel: smtp.centrum.cz

smtp.centrum.cz Uživatel: vaše e-mailová adresa (petr.novak@centrum.cz)

vaše e-mailová adresa (petr.novak@centrum.cz) Heslo: heslo k e-mailové schránce

Jakmile všechny výše uvedná textová pole vyplníte, tak stačí v pravém horním rohu klepnout na Další. Poté proběhne proces ověření, který může trvat několik desítek sekund. Pak už si jen stačí vybrat, zdali chcete kromě e-mailů synchronizovat i poznámky. Poté klepněte vpravo nahoře na Uložit. Váš e-mailový účet od Centrumu se poté objeví v nativní aplikaci Mail.

Abyste mohli mailu od Centrumu v iPhonu či iPadu využívat, respektive aby vám fungovalo také odesílání pošty, tak je nutné vlastnit navýšenou schránkju (5 GB) a zároveň musíte mít připojení s českou nebo slovenskou IP adresou. V tomto případě tedy není účet u Centrumu úplně vhodný, jelikož pokud budete s vaším iPhonem či iPadem připojeni k internetu pomocí zahraniční IP adresy, nebudete schopni odesílat e-maily. Takto to má bohužel Centrum nastavené a my s tím nic nezmůžeme. Pokud by vám tohle nastavení nevyhovovalo, tak je nutné přejít k jinému poskytovateli e-mailových služeb.