iPhone 11 Pro se dočkal jailbreaku, běží dokonce na nejnovější verzi iOS

Jailbreak má na iPhonech bohatou historii a jak už název napovídá, dovoluje dělat s jablečným smartphonem prakticky cokoliv. Bylo možné například měnit vzhled systému či jinak do rigidního iOS zasahovat. V posledních letech už ale byl s jailbreakem problém, jelikož začal Apple výrazně zlepšovat zabezpečení iOS a látat tak chyby, které jailbreaking umožňovaly. Vývojáři ale jsou vytrvalí a hledají v jablečném operačním systému mezery, které by mohly k nahrání jailbreaku posloužit. Přesně to se nyní opět povedlo a to vcelku velkolepě.

Also for the iPhone 11 Pro Max, iOS 13.3.1 beta3 Jailbreak pic.twitter.com/0RVjhcyOAr — 08Tc3wBB (@08Tc3wBB) January 28, 2020

Již relativně dlouho se ví o tom, že starší iPhony obsahují neopravitelnou bezpečnostní chybu check8, díky které mohl vzniknout jailbreak checkrain1. Ten měl být sice dostupný jen na iPhone po model X, nicméně nyní se na Twitteru objevilo video, které zachycuje jailbreaknutý iPhone 11 Pro a to dokonce s iOS 13.3.1 ve 3. betě – tedy téměř nejaktuálnějším OS. Není tedy jasné, jak se povedlo jailbreak natlačit do nejnovějšího iPhonu. Nicméně vzhledem k tomu, že jsou pro to zpravidla využívány softwarové či hardwarové bezpečností chyby se zdá vcelku pravděpodobné, že i nyní byla jedna taková objevena a zneužita právě k nahrání jailbreaku. Jedná se však skutečně o pouhé spekulace, na jejichž potvrzení či vyvrácení si budeme muset ještě počkat.

Jde skutečně o husarský kousek, neboť doposud nebylo možné na iPhone 11 Pro jailbreak dostat. V tento moment není jasné, zda hacker zveřejní, jak se mu jailbreak povedl. Je ovšem docela možné, že čeká na oficiální vydání iOS 13.3.1, kterou Apple nečekaně před pár hodinami vydal. Používáte nebo používali jste ve svém iPhonu jailbreak?