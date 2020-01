iOS 13 již běží na 70 % aktivních iPhonů

Obliba loni představených operačních systémů iOS 13 a iPadOS 13 neustále roste. Vyplývá to minimálně ze statistik jejich instalací, které Apple zveřejnil na svém vývojářském portálu spolu s grafy, díky kterým si můžeme udělat o instalaci iOS a iPadOS obecně daleko lepší představu.

iOS

Fotogalerie ios vyuziti iOS 13 11 iOS 13 12 iOS 13 10 +10 Fotek iOS 13 8 iOS 13 9 iOS 13 7 iOS 13 6 iOS 13 4 iOS 13 5 iOS 13 3 iOS 13 2 iOS 13 1 Vstoupit do galerie

Podle statistik Applu je nyní iOS 13 nainstalován na velmi slušných 77 % iPhonů vydaných v posledních čtyřech letech – tedy na iPhonech 11 (Pro), XS, XR, X, 8 (Plus) a 7 (Plus). “Třináctka” je tak pro srovnání jen o jedno procento horší, než její předchůdce iOS 12, který v lednu loňského roku běžel na 78 % iPhonů vydaných v posledních čtyřech letech. Co se pak týče všech aktivních iPhonů, iOS 13 je nainstalovaný na 70 % z nich. iOS 12 pak běží na 23 % z nich a zbylých 7 % si pro sebe uzurpovaly starší verze systému. Z těchto dat je tedy víceméně jasné, že naprostá většina světa využívá modely novější, které nabízí podporu nových verzí iOS.

iPadOS

Velmi dobrých výsledků dosahuje i operační systém pro iPady – iPadOS. Ten totiž dle dat Applu v tuto chvíli běží na 79 % iPadů vydaných v posledních čtyřech letech. Na 19 % z nich pak běží iOS 12 a pouhá 2 procenta využívají ještě starší iOS. Kdybychom se pak měli podívat na veškeré aktivní iPady, tam už iPadOS tak suverénní není. Nainstalovaný je totiž “jen” na 57 % zařízení, 27 % si pro sebe drží iOS 12 a 16 % systémy starší. Tato data tak jen potvrzují zprávy analytiků o tom, že iPady uživatelé příliš často neaktualizují a rádi setrvávají na starých, neaktuálních ale plně funkčních modelech.