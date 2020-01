Seznamte se s největším šetřílkem Applu, který mu je díky své povaze schopen ušetřit miliardy

Apple se může pyšnit řadou talentovaných a nadaných pracovníků. O naprosté většině z nich však není v médiích příliš slyšet a na televizních obrazovkách a internetových magazínech se neustále dokola skloňuje pouze několik dobře známých jmen. Nejinak je tomu i v případě Tonyho Blevinse, viceprezidenta pro zásobování, který má na starost vyjednávání s dodavateli a zajišťování hladkého chodu. Právě na jeho pracovní život nabízí pohled magazín Wall Street Journal.

Když se vysloví ikonická jména jako Tim Cook, Jony Ive či Craig Federighi, jistě se vám ihned vybaví tváře nebo minimálně zásluhy těchto lidí. V případě zaměstnanců operujících „za oponou“ tato skutečnost ale neplatí, a tak je třeba veřejnost jednou za čas vzdělat. Toho se chopil zpravodajský deník Wall Street Journal, který nabízí zákulisní pohled do života Tonyho Blevinse, nepostradatelného zaměstnance Applu, jenž zodpovídá za zásobování a dodávky materiálu, součástek i zařízení. Tento na první pohled neznámý viceprezident se zasloužil o spoustu úspěšných vyjednávání s dodavateli, která jablečné společnosti ušetřila hezkých pár milionů dolarů a to jen díky tomu, že je svým způsobem lakomý a skoro až extrémně šetřivý. Tonymu se například podařilo „ochudit“ Qualcomm o úroky a platby za využívání jeho služeb chvíli poté, co se dostal s Applem do křížku. Kromě vedení rozličných jednání dává pozor také na to, aby dodavatelé plnili své závazky.

Tony je natolik schopný, že si ho dokonce samotný Tim Cook zvolil jako vrchního vyjednavače materiálů během výstavby Apple Parku, což se jablečné společnosti osvědčilo. Blevins si totiž například pozval současně několik různých výrobců skla (které je jedním z hlavních materiálů Aple Parku), které posadil do odlišných konferenčních místností a s každým z nich vyjednával zvlášť za účelem získat co nejnižší cenu. Díky jeho schopnostem se Applu podařilo ušetřit jen na skle několik set milionů dolarů. Tony tak opět potvrdil svůj nekompromisní přístup, který však zkrátka funguje.

Dodržte slovo, nebo budou problémy

Tony je totiž známý tím, že se nebojí ukázat dodavatelům zuby jen proto, aby dosáhl svého. Například v roce 2013 odmítal výrobce STMicroelectronics snížit cenu gyroskopických senzorů pro iPhony, na což doplatil úplným ukončením spolupráce ze strany Applu, kvůli čemuž razantně klesla jeho hodnota. To společnost donutilo ke snižování cen, na což Apple dle všeho slyšel a nyní s ní hodlá opět navázat spolupráci. Nejinak je tomu i v případě dodržování smluvních podmínek, zejména těch o mlčenlivosti. V roce 2017 totiž dodavatel Japan Display potvrdil, že od jablečné společnosti obdržel objednávku na obrazovky z tekutých krystalů. Ač se v zásadě nejednalo o nic vážného, Blevins okamžitě zavolal výkonnému řediteli společnosti a udělil společnosti pokutu 5 milionů dolarů za údajné porušení podmínek. Ta tuto částku sice nakonec nezaplatila, ale slíbila, že veškeré materiály bude před zveřejněním posílat Applu. Není divu, že si dodavatelé na vyjednávání často stěžují a označují jej jako poměrně nelichotivě.