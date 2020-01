Známe výrobce 5G antén pro iPhony 12 a iPady Pro

Že se letošní iPhony a možná i iPady Pro dočkají podpory 5G sítí, které se začínají ve světě rozšiřovat, se díky mnoha únikům informací již všeobecně ví. Technické detaily včetně výrobce speciálních antén, které si 5G vyžádá, bylo nicméně až doposud zahaleny tajemstvím. To se však díky zprávám z Asie nyní mění. Dle nich se má stát jedním z výrobců 5G antén pro iPhony a potažmo iPady tchajwanský výrobce Advanced Semiconductor Engineering, který má s kalifornským gigantem dlouhodobě dobré vztahy.

Advanced Semiconductor Engineering se podílí například na testování a výrobě RF modulů a Wi-Fi modulů využitých v iPhonech a Apple Watch. V tomto směru se dle všeho osvědčil natolik, že se jej Apple rozhodl využít i pro další z důležitých komponentů pro své produkty – konkrétně antén. Ty by měly dle dostupných informací podporovat jak technologii sub-6GHz, tak i rychlejší mmWave umožňující rychlosti vyšší než 1 gigabit za sekundu. Výroba antén je však poměrně složitá, což by se mohlo podepsat i na příchodu jednotlivých produktů s 5G. Jinými slovy – nedá se očekávat, že by Apple představil zároveň vícero produktů s podporou této technologie, jelikož by je pravděpodobně kvůli složitosti nestihl moc rychle dodávat.

Představení iPhonů s podporou 5G sítí je naplánováno na podzim, konkrétně pak na září. V jeho první polovině by totiž měla proběhnout již tradiční Keynote zaměřená na novinky pro závěr letošního roku, mezi kterými budou hrát hlavní prim právě iPhony. Co se pak týče iPadů Pro s podporou 5G, ty by mohly teoreticky dorazit už za pár měsíců. Nicméně zatímco v případě iPhonů se o 5G hovoří jako o hotové věci, u iPadů se stále pohybujeme v rovině spekulací a může se tak klidně stát, že nová generace iPadů Pro 5G ještě nenabídne.