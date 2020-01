Podpora herních ovladačů v OS Applu po půl roce: Splněný sen hráčů, nebo divný kočkopes?

Přidání podpory herních ovladačů z Xboxu One a PlayStationu 4 označovalo mnoho jablíčkářů za jednu z největších novinek iOS 13, iPadOS 13, tvOS 13 a macOS 10.15 a nutno podotknout, že ani my v redakci jsme nebyli v tomto směru jiní. Vždyť minimálně v případě iOS je již řadu let k dispozici relativně dost kvalitních her, které by šikovně uchopené ovládání skrze gamepad posunulo na zcela novou úroveň. Právě toto “šikovné uchopení” se však po vydání ostrých verzí všech systémů ukázalo jako vcelku problematické, jelikož her, které by vývojáři updaty uzpůsobili novému způsobu ovládání bylo k dispozici jako šafránu a to i přestože měli na předělávky her dobrého čtvrt roku (od června, kdy proběhla WWDC a Apple vydal první vývojářské bety, až do září). Od vydání prvních verzí nových OS Applu však už uplynulo mnoho vody a tedy i mnoho času, který mohli vývojáři využít k úpravám svých her. Jak na tom tedy je podpora gamepadů nyní?

Přiznám se, že podpora, respektive nepodpora, gamepadů u mnoha předních her mě po vydání iOS 13 v září skutečně zklamala. Vždyť hry jsou suverénně nejvýdělečnější kategorií App Storu a tímto prvkem lze prodeje ještě výrazně podpořit, říkal jsem si tehdy s vírou v lepší zítřky. Ty však při pohledu na nynější podporu gamepadů u her ještě bohužel tak úplně nepřišly. Počet titulů nabízejících podporu sice značně vzrostl a koupě gamepadu má tedy nyní daleko větší smysl než loni v září, žádné terno to však z hlediska funkčnosti není.

Jakožto milovník konzolového hraní (konkrétně na Xboxu One) jsem zvyklý na určitou intuitivnost ovládání ve hrách. Ta však obecně u iOS/iPadOS/tvOS a macOS titulů (dostupných na Arcade) dle mého názoru zkrátka chybí. Nechápejte prosím předešlou větu tak, že je ovládání her dostupných na výše uvedených systémech Applu přespříliš krkolomné, jelikož tomu tak úplně není. Nicméně s konzolovou intuitivností se tu rozhodně nesetkáte a nutno podotknout, že kvůli tomu budete možná s hrami čas od času zápolit. Fajn příkladem může být třeba GTA: San Andreas, u kterého mi přijde vcelku nepochopitelně vyřešené míření přes zadní páčky a střelba přes klasické “písmenkové” tlačítko. Přitom by stačilo tak málo – například vyřešit střelbu stejně jako u GTA 5 na konzolích – a mohli jsme si chrochtat blahem s vynikající ovladatelnosti. Totéž platí třeba i u Assassin’s Creed: Identity. To se sice Ubisoftu podařilo přizpůsobit gamepadu skutečně dobře (ostatně, aby taky ne, když má s konzolovými tituly obrovské zkušenosti), avšak i zde jsou prvky, které zkrátka naštvou, jelikož plynulost hraní kvůli nim trpí.

Logika? Radši ne

Co mi přijde skutečně zvláštní, je ignorace tlakových RT a LT tlačítek u naprosté většiny závodních her s možností přidávání plynu a brzdění, kvůli které se z nich stávají skutečně prazvláštní tituly. Regulace plynu či brzdy totiž takřka neexistuje, jelikož se dá jet jen nadoraz nebo naopak nadoraz brzdit. Právě to paradoxně výše zmíněné GTA: San Andreas zvládá vcelku dobře. Jako nejzdařilejší závodní hra s podporou gamepadu se mi zdá Real Racing 3, která se na něm hraje skutečně dobře, byť na ní RT a LT též nemají žádný velký vliv. V jejím menu se pak pohybujete skrze klasický kříž a nikoliv pomocí joysticků, což mi přijde poměrně zvláštní. Nicméně ano, zda si gamepad vcelku užijete.

Malým zklamáním je pro mě LIMBO, který sice gamepad podporuje, nicméně mě osobně se přes něj úplně dobře nehrál. Například různé přetahovačky beden či podobných věci jsem dělal zpravidla na několik pokusů, jelikož se mi na gamepadu nedařilo daný předmět chytit. Přitom s ovládáním na displeji jsem schopný přetahovat předměty “na první dobrou” Ještě víc mě naštvaly hry Hitman: Sniper, Monument Valley 1 a 2 či Modern Combat 5, u kerých máte s gamepady zkrátka smůlu, přestože by u nich byla jejich podpora naprosto skvělá.

Apple Arcade není jiné

Doposud jsem se bavil jen o hrách mimo Apple Arcade. Pravdou však bohužel je, že předešlé řádky vcelku trefně popisují i tuto službu. Hry v ní totiž na tom nejsou s podporou – natož intuitivní – o moc líp. Právě to mi přijde asi nejšílenější, jelikož bych tak nějak čekal, že Apple stanoví jasná pravidla pro podporu gamepadů, jenž se budou v jím provozované službě striktně provozovat, aby byla co nejlepší. To se ale alespoň z mého pohledu nestalo, jelikož ovladatelnost přes gamepady zkrátka hapruje. Najdou se však naštěstí i výjimky. Mezi ně musím zařadit třeba hry Hot Lava či Oceanhorn 2, které jsou zkrátka skvělé a to jak po stránce grafiky a hratelnosti, tak i ovladatelnosti. Škoda jen, že takto kvalitních titulů je v Apple Arcade jako šafránu. Třeba nedávno přidaná sportovní hra Ultimate Rivals, kterou Apple promoval i přes tiskovou zprávu vydanou ve svých webových newsroomech po celém světě je odpad a upřímně se divím, že ji Apple byl schopný věnovat tolik pozornosti.

Nejen ovladatelnost

Dost ale bylo kritiky ovladatelnosti, jelikož na tu si ještě člověk může jakžtakž zvyknout. Na co si však budete při přechodu z konzole zvykat skutečně těžce je absence jakékoliv odezvy ovladačů, která vás právě na konzolích skvěle vtáhne do hry. Ať už se bavíme o vibracích při prudkém rozjezdu auta, nastřelené tyči ve FIFĚ, výbuchu granátu v Call of Duty či podobných věcech, při kterých se vibrace zpravidla při konzolovém hraní spouští, při hraní na iOS, iPadOS, tvOS či macOS si nechte zajít chuť. Ať už uděláte cokoliv, ovladač vás zkrátka vibrací nepotěší. Přitom by to byla naprosto pecka a hraní by dodala zcela nový rozměr, za který by zařízení prakticky nezaplatilo energií, jelikož vibrace samozřejmě zajišťují přímo ovladače skrz své akumulátory či baterie.

Pořád je co vylepšovat

Kdybych měl zhodnotit podporu herních ovladačů od Xboxu a PlayStationu po více než půl roce od představení této novinky jako ve škole, známkoval bych známkou 2-3. Pořád je tu totiž velký prostor na vylepšování, které může dle mého názoru z her udělat skutečné skvosty. Zda se ke zlepšování vývojáři her odhodlají je však bohužel v tuto chvíli ve hvězdách, což na atraktivitě celé funkce zkrátka ubírá. Ale kdo ví, třeba dojde trpělivost s celou situací i samotnému Applu a nasazení pravidel podpory, díky které si budeme kvalitou gamepadové podpory u každé hry jistí, se dříve či později dočkáme. Osobně bych si to přál opravdu hodně.