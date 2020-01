Nadšenec vylepšil iPod Classic (2005) SSD diskem a průhledným tělem. Výsledek stojí za to

iPod Classic 5. generace z roku 2005 patří mezi jedno z nejlépe upravitelných zařízení, které kdy Apple vyrobil. Na YouTube to dokazuje hned několik různých tvůrců v čele s youtuberem Hugem Jeffreysem. Ten se zabývá opravami jablečných zařízení, anebo skupováním hromady starých a údajně nefunkčních zařízení, kterým se snaží darovat druhou šanci žít. V novém videu si vzal Hugh Jeffreys do merku stařičký iPod Classic páté generace, který proměnil v novodobý přehrávač, za který by se nemusel stydět kdokoliv z nás.

Konkrétně se Hugh Jeffreys rozhodl původnímu černému iPodu Classic 5. generace vrátit dech novým SSD diskem, obrovskou baterií, a také průhledným tělem. V iPodech Classic se nachází klasické disky, na které se před patnácti lety mohlo vejít „nepředstavitelné“ množství skladeb. Klasické disky mají však nevýhodu ve svých pohyblivých částech, díky čemuž jsou hlučné, málo odolné a v dnešní době také pomalé. Pro Hugha se však rozhodně nejedná o velký problém – stačí využít adaptéru na SSD, společně s novým 256 GB MSATA SSD diskem. V případě adaptéru na SSD je však nutné vybrat jeden z ověřených, jelikož levnější varianty nemusí fungovat. V případě MSATA SSD disku už poté výběr není tak důležitý. Za adaptér zaplatil Hugh 75 dolarů a za SSD disk 55 dolarů (dohromady cca 3 tisíce korun).

Dále následovala výměna baterie. V tomto případě však Hugh Jeffreys nesáhl po klasické náhradě, nýbrž po několikanásobně větší baterii. Konkrétně má původní originální baterie iPodu Classic páté generace kapacitu 480 mAh, kdežto baterie, po které sáhl Hugh Jeffreys, má 3000 mAh. To znamená, že je samozřejmě rozměrově větší, a tak bylo nutné ji umístit na lehce odlišné místo a upravit některé vnitřnosti iPodu. Cena baterie byla necelých 29 dolarů. Posledním krokem v renovaci iPodu Classic bylo vyměnit černé tělo za průhledné, a to společně s novým displejem, jelikož ten starý vykazoval mrtvé pixely – tento díl vyšel na 12,5 dolarů. Na konci videa se Hugh Jeffreys chlubí perfektní a rychlou odezvou iPodu, společně s desetidenní výdrží baterie při častém používání. Na video se můžete podívat níže.