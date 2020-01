Jak na iPhonu přehrávat skladby ze Spotify pomocí Siri

Je to již nějaký ten týden nazpět, co začala hlasová asistenta Siri podporovat streamovací službu Spotify. Až donedávna jste pomocí Siri mohli ovládat vaši oblíbenou hudbu hlasem pouze napříč Apple Music. Mnoho uživatelů konkurenční služby Spotify tedy zůstalo zklamaných, ale i na ně se dostala řada. Pokud patříte mezi ně a chcete zjistit, jakým způsobem můžete přehrát skladby ze Spotify pomocí Siri, tak dočtěte tento článek až do konce.

Jak přehrávat skladby ze Spotify pomocí Siri na iPhonu či iPadu

Pokud tedy zrovna nemůžete vzít do rukou svůj iPhone a potřebujete si nutně spustit skladbu ze Spotify, tak postupujte následovně. Nejprve je samozřejmě nutné, abyste aktivovali Siri. Toho můžete docílit buď tak, že přidržíte aktivační tlačítko (u iPhonů s Touch ID stačí podržet tlačítko plochy, u iPhonů s Face ID podržte boční tlačítko), anebo řeknete příkaz „Hey Siri“. Po aktivaci Siri stačí, abyste řekli frázi v podobě „Play (umělec, název skladby) on Spotify“. Ve finále tedy může celá tato fráze vypadat následovně: „Hey Siri, play Mac Miller Good News on Spotify“. Poté se v rozhraní Siri objeví hudební přehrávač a přehrávání započne.

Abyste mohli této funkce využít, tak je nutné splnit hned několik podmínek. Prvně samozřejmě musíte mít v nastavení aktivovanou Siri. Dále musíte při prvním využití Siri pro Spotify potvrdit využití dat. Zároveň je nutné, abyste měli aktivní předplatné Spotify. Poslední podmínkou je mít odemknutý iPhone či iPad, potažmo jej po vyřčení příkazu musíte odemknout, aby mohla Siri příkaz provést. Na závěr zmíním, že je doopravdy nutné prvně Siri sdělit jméno interpreta a až poté název skladby. Pokud zvolíte opačný postup, ne vždy dojde k přehrání správné skladby.