Apple přemýšlí nad vytvořením skleněného iMacu

Design iMaců se za poslední více než desetiletí nijak výrazně nezměnil. Podle nejnovějších zpráv to ale vypadá, že společnost Apple přinejmenším zvažuje změnu vzhledu svého desktopového počítače. Budoucí iMac by teoreticky mohl mít podobu zakřivené tabule skla, obklopující displej a zahnuté směrem dolů, kde bude tvořit prostor pro klávesnici a dvojici trackpadů.

Fotogalerie Apple skleneny iMac koncept 1 Apple skleneny iMac koncept 2 Apple skleneny iMac koncept 3 Apple skleneny iMac koncept 4 Vstoupit do galerie

Tento koncept ale nepochází z dílny žádného věhlasného umělce, nýbrž přímo od společnosti Apple. Ta si patent, popisující „elektronické zařízení se skleněným krytem“, nechala registrovat již loni v květnu, teprve minulý týden ho ale zveřejnil americký patentový úřad. Jak to tak bývá, je samotný popis patentu značně krkolomný, vyplývá z nej ale, že se jedná o elektronické zařízení, umístěné v šasi ze zakřiveného skla. Z přiložených nákresů si o možné podobě některého z budoucích iMaců můžeme udělat o něco jasnější představu.

Řada patentů, které si (nejen) společnost Apple nechá registrovat, nikdy nespatří světlo světa. iMac, oděný do kusu zakřiveného skla, může působit mírně zvláštně, o úplný odklon o dosavadního stylu Applu se ale nejedná. Počítač, obklopený jediným kusem skla, v podstatě splňuje představu unibody designu, se kterým Apple u svých počítačů úspěšně pracuje již řadu let. Zvláštně ale působí sloučení trackpadu a klávesnice do jediné jednotky. Design současných iMaců je opravdu skvělý, od roku 2004 se ale prakticky vůbec nezměnil – nejzásadnější změny se odehrály na poli velikosti vestavěného LCD monitoru, a řada uživatelů začíná již pomalu volat po významnější změně. Apple svou produktovou řadu iMaců aktualizoval naposledy v březnu loňského roku, kdy své počítače vybavil výkonnými procesory Intel deváté generace a grafikou Vega. Design jako takový ale zůstal beze změn.