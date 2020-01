Apple začal omylem na chvíli znovu prodávat ikonický iMac z roku 2006

Není žádným tajemstvím, že v oficiálním Online Storu Applu naleznete zpravidla ty nejnovější produkty z jeho dílny, potažmo maximálně několik let staré a cenově dostupnější alternativy k nim. Objednat si zde 14 let starý iMac je tedy vzhledem k neaktuálnosti produktu téměř nemožné. Záměrně však říkáme téměř – technická chyba Applu totiž tuto objednávku přeci jen v některých zemích umožnila.

Na sociální síti Twitter se pár všímavých jablíčkářů z Kanady a USA pochlubilo screenshoty košíku z oficiálního internetového obchodu Applu, ve kterém se nacházet ikonický 14 let starý iMac s bílým plastovým šasi, relativně širokými rámečky a “úchvatnými” technickými specifikacemi jako například 1,83 GHz procesorem Intel Core 2 Duo, 512 MB RAM či 160 GB úložiště. Úhlopříčka displeje tohoto stroje je 17”, což je jen o jeden palec více, než nyní nabízí největší MacBook Pro. To jinými slovy znamená, že iMac z roku 2006 byl o poznání menší, než je nynější menší verze iMacu. Ta má totiž “jen” 21,5”. A jelikož stál stroj jen 999 dolarů, mnozí jablíčkáři zkusili své štěstí a na Online Storu si jej objednali. Jelikož se však jednalo na 99,9 % o systémovou chybu, odeslání objednávky na ní jen Apple upozornilo a ten ji záhy opravil. V tuto chvíli sice nemáme informace o tom, že by Apple již objednávky zrušil, avšak vzhledem ke stáří produktu a celkové povaze Online Storu je prakticky jisté, že tak učiní.

Fotogalerie iMac G5 LowEndMac Zdroj: LowEndMac iMac G5 512Pixels Zdroj: 512 Pixels iMac G5 512 Pixelws Zdroj: 512 Pixels intel-imac-at-macworld Vstoupit do galerie

Podobné chyby nejsou u Applu rozhodně ničím běžným a nelze se proto divit, že v jablíčkářské komunitě způsobila vcelku slušný poprask. Ostatně, vzhledem ke stáří produktu a tomu, že aby se mohl v nabídce objevit, jej musel Apple logicky mít po celou dobu ve svých databázích spojených s obchodem, se ani není čemu divit. Co kdyby se však o chybu nejednalo a Apple skutečně začal stařičké stroje znovu prodávat? Po jakém jeho produktu z minulosti byste sáhli nejraději?