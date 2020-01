Alza oznámila finanční výsledky za loňský rok

Alza.cz a. s. podle předběžných výsledků dosáhla v roce 2019 obratu 29,3 miliard korun bez DPH (1,14 mld. EUR). Rekordní rok přinesl 12,3 milionů objednávek, přes 37 milionů prodaných kusů zboží, báze unikátních zákazníků překročila hranici 4 miliony. Celkem 56 % plateb bylo uskutečněno kartou, 55 % návštěv webových stránek šlo z mobilních zařízení. Pobočky za rok 2019 navštívilo 7,5 milionů zákazníků.

Nejsilnějším nákupním dnem bylo pondělí 16. 12. 2019, kdy denní obrat vystoupal na 263 milionů korun. „Loňský rok byl plný inovací a investic. Firmě se i díky 2 100 zaměstnancům dařilo růst meziročně i napříč zeměmi: Maďarsko rostlo o 69 %, Slovensko 15,4 %, Česko 15,5 %. Ve firemním segmentu jsme dosáhli podílu 30 % na celkovém obratu a vidíme zde velký potenciál,“ uvedl Tomáš Havryluk, místopředseda představenstva Alza.cz, a dodal: „Přestože se soustředíme na byznys, nezapomínáme na základní lidské hodnoty a pokračujeme v aktivní podpoře smysluplných neziskových projektů pomáhajících jakkoli znevýhodněným skupinám. Na sklonku roku jsme spustili unikátní projekt Souhvězdí pomoci nebo projekt na podporu zvířat v útulcích. V roce 2019 jsme podpořili celkem 80 organizací.“

V roce 2019 pokořily některé segmenty hranici dvou miliard – notebooky, mobilní telefony, malé domácí spotřebiče, bílé elektro a příslušenství. Mezi miliardové segmenty patří: televize, počítačové komponenty a audio-video. TOP 3 nejprodávanější produkty v počtu kusů za rok 2019 jsou: dárkový poukaz Alza.cz 500 Kč (20 EUR, 5 000 Ft​), fitness náramek Xiaomi Mi Band 4​ a MS Office 365 pro jednotlivce.

Trvale stoupající je i zájem o finanční služby. Počet zákazníků využívajících Třetinku (nákup za třetinu ceny s doplacením do 3 měsíců bez jakéhokoli navýšení) se meziročně téměř ztrojnásobil. Průměrná cena zakoupeného zboží přitom činí 11 000 Kč. Vzrostl také zájem o službu Alza NEO (pronájem přístrojů) – firemní zákazníci tvoří již 25 %. Další služby jako pojištění produktů nebo prodloužená záruka rostly o polovinu rychleji než celá Alza. Celkem 56 % zákazníků dává přednost platbě kartou (28 % online, 28 % přes terminál na pobočce nebo v AlzaBoxu). Popularita placení kartou roste na úkor hotovosti, dobírka si na oplátku udržuje konstantní oblíbenost.

Firma v roce 2019 otevřela nové call centrum v Třinci, první mobilní speciálku v Praze na Andělu, rozšířila síť AlzaBoxů na 200. Také výrazně posílila program pro firemní zákazníky, Pro školy a stát a zápůjčním programem podpořila 3D tisk na školách. Mezi prvními spustila Apple Pay a inovativní finanční službu pro dodavatele Alza Invoice Financing, rozšířila také výběr produktů určených pro Třetinku. Zařadila další možnosti přepravy – vlastní přepravní službu AlzaExpres rozjela v regionálních městech, v Praze nasadila cyklokurýry, spustila spolupráci s Liftagem a obula se do dropshipmentu. Nově zahájila i prodej produktů pro domácí mazlíčky.

Do roku 2020 e-shop vstoupil s nabídkou 272 000 položek. Firma letos plánuje rozsáhlé investice do služeb spojených s doručením zboží – mimo jiné se AlzaExpres rozjede do dalších měst a přibydou další AlzaBoxy. Nemalé budou i investice do rozvoje interních systémů, s čímž souvisí i rozsáhlý nábor odborníků nejen z oblasti IT. Chybět nebude ani značné množství novinek a zajímavostí z oblasti nejnovějších technologií.