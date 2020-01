Nejlepší výbava na jarní prázdniny pro milovníky hraní na Apple produktech

Od startu jarních prázdnin dělí mnohé školáky v Česku poslední dny. Pokud mezi tyto šťastlivce patříte i vy a nechystáte se je prožít nikde na horách, ale „jen“ doma ve společnosti her, máme pro vás pár tipů, jak si své lenošení zpříjemnit. I s produkty od Applu se totiž dá herně skutečně vyřádit. Stačí jen vědět, jakým příslušenstvím toho docílit.

„Paření“ na iPhonu či iPadu už je svým způsobem „profláklé“. Co ale hraní na Apple TV? I ta totiž nabízí nepřeberné množství herní zábavy, která je svou kvalitou mnohdy srovnatelná s konzolemi. Obrovskou vzpruhou pro gaming na Apple TV byl zejména příchod služby Apple Arcade, která za symbolických 139 korun měsíčně odemyká hráčům na iOS, iPadOS, macOS a právě tvOS obrovskou herní knihovnu exkluzivních titulů, které jsou vždy hratelné na všech výše zmíněných platformách a hlavně jsou jim ve většině případů skvěle přizpůsobené. To jinými slovy znamená, že k takřka konzolovému hraní na Apple TV si vystačíte i s ovladačem, který k ní byl přibalen. Super je, že je navíc nyní Apple TV HD i 4K ve velmi slušných slevách, díky čemuž je tak hraní na ní ještě dostupnější.

Hraní na Apple TV je sice super, na druhou stranu jej za úplný low-cost vzhledem k ceně tohoto produktu označit nelze. Co ale dělat, když byste si své oblíbené mobilní tituly stejně velmi rádi na velké televizi zahráli? Řešení je jednoduché – stačí speciální adaptér Lightning – HDMI. Ten jednoduše připojíte do Lightning portu vašeho iPhonu či iPadu, k jeho druhému konci pak připojíte HDMI vedoucí z televize či monitoru a pak už si jen vychutnáváte zrcadlený obsah displeje iZařízení na televizi. Za necelých 1400 korun určitě zajímavá vychytávka, která si ve vašem jablečném arzenálu najde své místo.

Hraní iOS, iPadOS, macOS či tvOS her na displeji, klávesnici či Remote ovladači TV nemusí být mnohdy úplně pohodlné. To si naštěstí Apple uvědomil už minulý rok a do iOS 13, iPadOS 13, macOS 10.15 a tvOS 13 přidal proto podporu pro nejoblíbenější herní ovladače z konzolí – tedy konkrétně od Xboxu a PlayStationu 4. Ty si velmi jednoduše k iZařízením připojíte skrze Bluetooth rozhraní a pak už si jen vychutnáváte u her s podporou ovladačů skvělé herní zážitky. Skvělé využití mají tyto ovladače třeba při závodních hrách, nepochodíte s nimi však bohužel naopak u mnoha stříleček v čele s Call of Duty: Mobile. Rozhodně tedy neplatí, že připojený ovladač zajistí ovladatelnost všem hrám.

Pokud vám ovladač od Xboxu či PlayStationu z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, fajn alternativou je Nimbus od SteelSeries. Ten je vytvořen přesně pro potřeby hráčů na produktech od Applu, přičemž jejich podporu nabízel jen pro zajímavost o dlouhé měsíce déle dřív nežli ovladače od Xboxu a PlayStationu. Detailněji jsme se tomuto ovladači věnovali v jedné z našich recenzí. Pokud vás tedy ovladač zajímá podrobněji, přečtěte si ji zde.

Pamatujete si, jak oblíbené byly před pár lety kapesní konzole PS Vita či PSP? Vsadím se, že určitě ano. Jejich vlastnictví byl totiž sen snad každého milovníka kvalitní herní zábavy. S nástupem smartphonů sice začaly tyto kapesní konzole ustupovat do pozadí, nicméně některé jejich typické prvky jsou při životě udržovány stále. Patří mezi ně i ikonické ovládání umístěné po obou bocích, které považují mnozí příznivci her za jedno z nejpohodlnějších možných. A právě to nabízí herní ovladač iPega, který je s iOS zařízeními kompatibilní. Máte-li tedy chuť zavzpomínat na staré dobré „pé es péčkové“ časy, je nyní ideální příležitost.

Fotogalerie DJI Robomaster S1 1 DJI Robomaster S1 5 DJI Robomaster S1 3 DJI Robomaster S1 2 +3 Fotek DJI Robomaster S1 6 DJI Robomaster S1 4 Vstoupit do galerie

Jarní prázdniny nejsou úplně krátké, takže je víceméně jasné, že z digitálního herního světa se čas od času přeci jen vymaníte. I v reálném světě však již dnes existují věci, které vás tomu digitálnímu zajímavě přiblíží. Jednou z nich je třeba robot DJI Robomaster S1, který je programovatelný a hlavně ovladatelný přes iPhone. Svým designem sice může připomínat hračku, nicméně skutečně velkým množstvím různých funkcí je schopen na dlouhé hodiny zaujmout i dospělé. Pokud se tedy chcete i v reálu převtělit na někoho, kdo je schopen ovládat mechanická monstra na dálku, máte možnost.