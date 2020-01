Na iPhony míří zajímavé RPG Bleach: Immortal Soul

Východní vývojáři, zejména ti z Japonska a Jižní Koreji, fanoušky animovaných sérií konstantně bombardují novými hrami, které jsou tématicky laděné a doplňují příběh daného seriálu, nebo se pokouší o alternativní dějovou linku. Bohužel se však tyto mnohdy povedené tituly na západ vůbec nedostanou a pokud ano, dočkají se pochybné monetizace, která si zakládá na zbytečném tahání peněz z hráčů a nekalých praktikách. Naštěstí to není případ tvůrců z Oasis Games, kteří pro příznivce japonského animovaného seriálu Bleach chystají RPG Bleach: Immortal Soul.

Na mobilních zařízeních se to hrami na motivy nejrůznějších anime jen hemží, ale málokterá z nich se probojuje i do Evropy či Spojených států a dá se o ní mluvit jako o kvalitním počinu. Stále se však najdou vývojáři, kteří své řemeslo berou vážně a studio Oasis Games v tomto případě poslouží jako ideální příklad. Tvůrci se totiž pustili do netradičního RPG Bleach: Immortal Soul, jenž se inspiruje tímto nechvalně známým anime. Příběh bude opět sledovat osud Ichiga, který se odvážně vydává do nekompromisního světa a hodlá zachránit své rodné městečko Karakura Town. Nepůjde však o ledajakou hru na hrdiny, hráči budou mít totiž možnost vytvořit si vlastní tým z rozmanité palety postav, z nichž většina je fanouškům jistě dobře známá.

V průběhu hry budeme pochopitelně narážet na další hrdiny, kterými si sbírku postav rozšíříme. Nebudou chybět nejrůznější dobrodružství, mise, speciální eventy a především vylepšování zbraní i zbrojí, což potěší zejména milovníky dlouhotrvajících RPG. Soubojový systém potom bude probíhat na bázi tahových soubojů a quick-time eventů, které po hráči požadují zmáčknutí určitého tlačítka v daný moment. Boje tak budou mít i interaktivní prvek, který hráče pohltí a pravděpodobně jen tak nepustí. A pokud zjistíte, že jste na bosse krátcí, stačí si pozvat kamaráda a zdolat příšeru společně. Tak či tak se hry dočkáme až 10. března, kdy si najde cestu na App Store. Uvidíme, zda půjde po dlouhé době o kvalitní a notně originální anime titul.