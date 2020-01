Vydání hry Cyberpunk 2077 se odkládá

Cyberpunk 2077 byl světu ukázán na počátku roku 2013. Po dlouholetém vývoji se hráči konečně měli dočkat a hra měla dorazit 16.dubna. Byť tvůrci tvrdí, že hra je téměř hotová, odložili její vydání, aby mohli opravit zbývající chyby, což prý zabere několik měsíců. Cyberpunk 2077 si tedy zahrajeme nejdříve 17. září, a to kdoví jestli.

We have important news regarding Cyberpunk 2077’s release date we’d like to share with you today. pic.twitter.com/aWdtR0grYV

— CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) January 16, 2020