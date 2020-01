Pokud pracujete v nějaké firmě, tak může mít dost možná váš šéf nastaveno, aby se mu zobrazilo, kdy jste jeho mail otevřeli. Mnoho lidí však neví, jak tato potvrzení fungují, a ještě méně lidí ví o tom, jak je obejít. Pokud má odesilatel nastaveno, aby mu bylo doručeno potvrzení o přečtení mailu, tak se do zprávy přidá malý neviditelný obrázek. Právě díky něj lze přesně určit, kdy byl e-mail vámi otevřen. Při otevření prostého textu totiž nelze zjistit, zdali byl mail otevřen, či nikoliv. Jak tedy nastavit, aby vás tímto způsobem nemohl odesilatel sledovat?

Jak na iPhonu deaktivovat zaslání potvrzení o přečtení mailu odesilateli

Zabránit sledování můžete jednoduše tak, že na svých zařízeních nastavíte, aby se při otevření mailu jednoduše nenačítaly obrázky do té doby, dokud to sami nepovolíte. Sami si tak můžete určit, kdy ono potvrzení o přečtení dotyčnému odesilateli přijde. Na vašem iPhonu či iPadu, na kterém používáte nativní aplikaci Mail jako svého primárního poštovního klienta, se přesuňte do nativní aplikace Nastavení. Zde poté stačí, abyste sjeli níže a rozkliknuli kolonku Pošta. Poté sjeďte opět o kousek níž a v sekci Zprávy deaktivujte funkci Načíst obrázky.

Jakmile vám po deaktivaci této funkce přijde jakýkoliv e-mail, tak se zobrazí bez obrázků. Dokud nepotvrdíte načtení obrázků, tak se odesilateli nezobrazí, že jste si e-mailovou zprávu přečetli. Pokud jste se rozhodli, že chcete obrázky načíst, a také odesilateli sdělit, že došlo k přečtení mailu, tak stačí v horní části u textu Tato zpráva obsahuje nenačtené obrázky stisknout tlačítko Načíst všechny obrázky.