Jak z Macu přenést e-knihy do iPhonu či iPadu

V jednom z našich minulých článků se v diskuzi objevil dotaz, který se týkal přidání e-knih do iPhonu či iPadu. Mnozí z vás by si mohli myslet, že pro přidání e-knih do iPhonu či iPadu musíte vaše zařízení připojit kabelem k počítači, a poté skrze vaše zařízení ve Finderu najít sekci e-knihy, kam se ony knihy mohou vložit. Opak je však pravdou, jelikož v tomto případě dostanete knihy do iOS či iPadOS zařízení úplně jiným způsobem. V tomto článku zjistíte, jak na to.

Jak na Macu přenést e-knihy do iPhonu či iPadu

Abyste mohli do iPhonu či iPadu přidat e-knihu, tak se na vašem Macu přesuňte do aplikace Knihy. Tu najdete buď ve složce Aplikace, anebo ji můžete spustit skrze Spotlight (lupa vpravo nahoře, anebo klávesové zkratka Command + mezerník). Po spuštění se vám zobrazí okno se všemi dostupnými knihami. Chcete-li nějakou e-knihu přidat, tak není nic jednoduššího, než ji z plochy (či jiného umístění) do aplikace Knihy přesunout. Možnost přidání e-knihy poznáte tak, že se u kurzoru objeví zelené +. Po přesunutí se kniha nahraje na iCloud (proces nahrávání lze sledovat díky ikony iCloudu u přidané knihy). Jakmile se e-kniha nahraje, tak už ji najdete ve svém iPhonu, iPadu a v dalších zařízeních, která jsou vedena pod totožným Apple ID.

Přidávání e-knih do iPhonu či iPadu tedy neprobíhá skrze správce zařízení ve Finderu, ale skrze samostatnou aplikaci Knihy. Zdali je tato možnost dobrá, anebo je zbytečně složitá a měla by být sjednocena pod správu zařízení ve Finderu, nechám na vaše uvážení. Nezapomeňte se také v aplikaci Knihy podívat na Předvolby (záložka Knihy v horní liště -> Předvolby). Zde si můžete nastavit například zalamování řádků při čtení e-knih ve formátu EPUB, uspání monitoru, synchronizaci a další.