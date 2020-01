7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (24. 1. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Apliakce Stick Texting College Series vám zpřístupní několik zábavných animací z kategorie Frat Boy, které si sami můžete převést do podoby videa. Takové soubory můžete následně sdílet s vašimi přáteli a odpovídat jim tak na jejich zprávy příslušným souborem. Náhled animací si můžete prohlédnout v galerii níže.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou – Stick Texting College Series 1 Aplikace se slevou – Stick Texting College Series 2 Aplikace se slevou – Stick Texting College Series 3 Aplikace se slevou – Stick Texting College Series 4 Vstoupit do galerie

Ve hře Out There Chronicles – Ep. 1 se z ničeho nic probudíte na Americe – tedy na planetě, která byla po milionu let osídlena lidmi, kteří uprchli ze Země. V tomto momentě vám začíná intergalaktické dobrodružství, kdy objevíte taje této planety a budete muset odhalit několik tajemství, které jsou všude kolem vás.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou – Out There Chronicles - Ep. 1 1 Aplikace se slevou – Out There Chronicles - Ep. 1 2 Aplikace se slevou – Out There Chronicles - Ep. 1 3 Aplikace se slevou – Out There Chronicles - Ep. 1 4 +2 Fotek Aplikace se slevou – Out There Chronicles - Ep. 1 5 Vstoupit do galerie

Kdo by neznal koncept známé hry, ve které je vaším hlavním úkolem úspěšně postavit most. Ve hře Bridge Constructor se totiž vžijete do role inženýra, na kterým celá stavba závisí. Budete si však muset dát extrémní pozor na to, abyste splnili veškeré podmínky a vaše mosty se nezřítily.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou – Bridge Constructor1 Aplikace se slevou – Bridge Constructor2 Aplikace se slevou – Bridge Constructor3 Aplikace se slevou – Bridge Constructor4 Vstoupit do galerie

Ve 2D taktické RPG hře budete budovat váš charakter, který se postupem hrou bude stávat stále tím více mocnějším. Vaším úkolem bude postupně prohledávat stará sklepení a žaláře, v kterých na vás však bude číhat dlouho neprobuzené nebezpečí. Jak hra vypadá si můžete prohlédnout v níže přiložené galerii.

Původní cena: 99 Kč (25 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou – Dungeon Rushers 1 Aplikace se slevou – Dungeon Rushers 2 Aplikace se slevou – Dungeon Rushers 3 Aplikace se slevou – Dungeon Rushers 4 +2 Fotek Aplikace se slevou – Dungeon Rushers 5 Vstoupit do galerie

Pokud hledáte nějakou spolehlivou a kvalitní aplikaci, která by vás dokázala během pár sekund informovat o stavu vašeho iPhonu či iPadu, rozhodně byste neměli přehlédnout System Activity Monitors. Tato appka vás totiž dokáže informovat o aktuálně využívané operační paměti, o životnosti baterii a spoustě dalších informací.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou – System Activity Monitors 1 Aplikace se slevou – System Activity Monitors 2 Aplikace se slevou – System Activity Monitors 3 Aplikace se slevou – System Activity Monitors 4 +2 Fotek Aplikace se slevou – System Activity Monitors 5 Vstoupit do galerie

Ve hře The Inner World se vžijete do role Roberta, který je sice nezkušený a neznalý novic, avšak i přesto má zlaté srdce. Váš život byl až do současné situace zcela klidný a živili jste se jako muzikant. Změna však přišla tehdy, kdy jste se vydali pátrat po tajuplné zlodějce zvané Laura. Dokážete ji dopadnout?

Původní cena: 79 Kč (49 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou – The Inner World 5 Aplikace se slevou – The Inner World 1 Aplikace se slevou – The Inner World 2 Aplikace se slevou – The Inner World 3 +2 Fotek Aplikace se slevou – The Inner World 4 Vstoupit do galerie

Jestliže hledáte nějakou aplikaci, která by dokázala v co možná nejkratším čase upravit vaše vybrané fotografie, možná by vám mohla přijít vhod appka Filter Candy. Tento nástroj totiž dokáže aplikovat různé přednastavené efekty na vaše snímky, čímž jim může dodat zbrusu novou tvář.