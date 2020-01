5 revolučních vylepšení, kterých by se letos mohly dočkat smartphony

Uživatelé každý rok očekávají od smartphonů více a více. Ačkoliv by se mohlo zdát, že žádná opravdu výrazná a zásadní revoluce už trh se smartphony nepotká, prostor pro inovace a zlepšení tu rozhodně je, ať už po stránce designu, uživatelského rozhraní, konektivity nebo soukromí. Jako jedna z prvních ukázek toho, co může svět elektroniky daný rok čekat, slouží veletrh CES v Las Vegas, na kterém se s velmi zajímavými novinkami často předvedou firmy, o kterých řada z nás ani neslyšela. Co by nás mohlo potkat letos?

Neviditelná tlačítka

Sítě nové generace často vyžadují, aby byly smartphony vybaveny více anténami. Kov v těle smartphonu ale může na signál z antén působit rušivě, proto se výrobci smartphonů snaží čím dál více přehodnocovat význam svých výrobků a používat materiály, jako je třeba plast nebo sklo. Zároveň se také zbavují mechanických tlačítek. Tento přerod je zatím pomalý, protože řada zákazníků má z „beztlačítkovosti“ strach. Startup s názvem UltraSense ale představil zajímavý koncept, spočívající v drobných čipech, umístěných přímo pod povrchem smartphonu. Tyto čipy disponují schopností detekovat za pomoci ultrazvuku prst uživatele, a reagovat na něj jako tlačítka s více funkcemi – rychlým klepnutím můžete třeba otevřít přední kameru, dvojitým poklepem zase přejít do fotogalerie. Hráči by zase jistě uvítali umístění takovýchto tlačítek po obvodu telefonu pro rozšířené možnosti ovládání mobilních her.



Odezva

Haptická odezva není u smartphonů již nějakou dobu žádnou novinkou. Uživatelé iPhonů důvěrně znají reakci svých telefonů na delší stisk nebo zachvění novějších iPhonů poté, co je odemknete za pomoci funkce Face ID. Francouzský startup Hap2U přišel na letošním CES s prototypem smartphonu s haptickým displejem. Jeho posláním je obnovit určité fyzické vjemy, o které jsme byli s příchodem dotykových displejů (a odchodem tlačítkových klávesnice) připraveni. Telefon umí vygenerovat haptickou odezvu i na jednom vybraném bodě, což přináší úplně jiný zážitek nejen z psaní, ale také třeba z hraní her, a využití najde i v oblasti zpřístupnění. Hap2U nicméně smartphony jako takové nevyrábí, je pouze dodavatelem zmíněné technologie.

Lepší biometrika

Od okamžiku uvedení iPhonu X se začala technologie rozpoznání obličeje skloňovat ve všech pádech a začala s ní koketovat řada výrobců. Někteří výrobci – a stejně tak i někteří spotřebitelé – ale stále dávají přednost raději snímání otisků prstů. Společnost Samsung v loňském roce zakomponovala čtečku otisků prstů do vnitřku spodní části displeje svého Galaxy S10. Čtečka pod sklem displeje poskytuje veškeré pohodlí ověřování za pomoci načtení otisku prstu, aniž by tím utrpěla velikost displeje. Francouzský startup Isorg ale celou tuto záležitost posunul zcela jinam – proměnil celý displej smartphonu ve snímač otisků prstů. Čtečka, se kterou Isorg přišel, je navíc schopná sejmout více otisků naráz. Kromě skla displeje smartphonu lze tento snímač umístit na různé povrchy, jako jsou třeba řídítka kola nebo motocyklu.



Kamufláž

Na poli smartphonů lze kromě jiného pozorovat dva významné trendy – zlepšování, zvětšování a „rozmnožování“ fotoaparátů a zároveň také co největší snaha o co nejtenčí, lehkou konstrukci. Výsledkem jsou často tenoučké smartphony, z jejichž zadní části trvale vyčnívá vystouplý objektiv (v některých případech více objektivů) fotoaparátu. OnePlus na veletrhu CES představil smartphone s „neviditelným“ zadním fotoaparátem. Jeho tři objektivy jsou ukryté pod elektrochromatickým sklem, které se změní z tmavého v průzračné ve chvíli, kdy chcete použít fotoaparát.

Ještě lepší hlasová asistence

Novinky, které jsme popsali výše, se dost možná nikdy na masový trh nedostanou, ať už z jakýchkoliv důvodů. S celkem velkou pravděpodobností se ale v budoucnu u smartphonů setkáme se zcela novým pojetím hlasových asistentek a asistentů. Ty nejznámější, jako je třeba Siri nebo Alexa, potřebují ke svému správnému fungování internetové připojení. Dokonce i tak prostý úkol, jako je nastavení časomíry, vyžaduje odeslání vašeho hlasového příkazu do cloudu. Společnost Syntiant ale vyvinula speciální čipy, díky kterým probíhá zpracování hlasových příkazů přímo na samotném zařízení.

Funkce, jako je navigace nebo informace o počasí, se pochopitelně bez internetového připojení neobejdou, Kurt Bush – ředitel Syntiant – ale razí názor, že „není důvod, aby vše, co řeknete, bylo odesíláno do cloudu“. Cílem společnosti je vyvinout neustále naslouchající hlasovou asistentku, která bude schopná bezpečně a s ohledem na vaše soukromí provádět řadu základních i pokročilejších úloh.