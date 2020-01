Vše, co jste chtěli vědět o VoLTE telefonních hovorech

Před pár dny jsme vám na našem magazínu přinesli článek týkající se spotřeby dat a kvality hovoru přes nejoblíbenější komunikační aplikace. Kromě pochvalných reakcí se k nám v souvislosti s ním dostalo o poměrně dost zajímavých dotazů týkajících se zejména VoLTE hovorů, které jsou v našich luzích a hájích již pár let víceméně standardem. Mnoho lidí o nich však paradoxně téměř nic neví nebo o nich má naprosto mylné představy. Pojďme si tedy společně v následujících řádcích polopatě VoLTE vysvětlit a zodpovědět si ty nejzákladnější otázky týkající se této technologie.

Pod zkratkou VoLTE se skrývá anglické Voice over LTE (tedy hlas přes LTE síť). Jedná se o technologii, která umožňuje přenášet hlasové hovory přímo přes LTE síť, díky čemuž výrazně roste jejich kvalita a to zejména díky tomu, že má VoLTE trojnásobnou kapacitu pro přenos hlasu než starší technologie 3G TMTS, ještě starší 2G GMS pak VoLTE “natře” hned šestinásobně. Nicméně i přesto, že voláte de facto přes LTE, operátor za tyto hovory účtuje klasické ceny hlasových služeb. Dost ale bylo teorie, která toho o technologii zas až tolik neříká. Co tedy nabízí VoLTE v praxi?

Zjednodušeně by se dalo říci, že volání přes VoLTE je nejkvalitnějším a i nejmodernějším způsobem telefonního hovoru, který si můžete nyní vychutnat (samozřejmě vyjma různé komunikační aplikace). Kvalita zvuku je při využití VoLTE několikanásobně vyšší, díky čemuž je tedy vyřizování hovorů daleko příjemnější. Pokud bychom měli kvalitu porovnat s komunikačními aplikacemi, které jsme s kolegou Romanem minulý týden testovali, VoLTE bychom přirovnali kvalitativně ke Skype. Na audiohovor přes FaceTime sice ještě VoLTE ztrácí, nicméně nejedná se rozhodně o žádné velké manko. Kromě vysoké kvality hovoru nabízí VoLTE i bleskové spojení s protistranou využívající tuto technologii, maximální rychlost internetu i při hovoru či u některých telefonů i video – ViLTE.

Není to nic složitého

K tomu, abyste mohli VoLTE využívat, je nutné splnit jen několik drobností. Zaprvé je nutné vlastnit telefon s podporou této funkce, což však není v dnešní době sebemenší problém, jelikož ji podporují například všechny iPhony od modelu 6. Zadruhé potřebujete v telefonu LTE SIM kartu (tedy SIM kartu s datovým balíčkem) od operátora s podporou VoLTE (což jsou v Česku všichni tři) a za třetí pak aktualizovaný software a povolenou službu přímo v telefonu (v případě iOS je to v Nastavení – Mobilní data – Volby dat – Hlas a data – LTE, VoLTE zapnuto). Jakmile tyto parametry splníte, máte budete přes VoLTE v místech, kde má LTE pokrytí, automaticky volat. Nicméně je potřeba podotknout, že k prvotřídní kvalitě zvuku a dalším benefitům je potřeba, aby měla tuto technologii zapnutou i protistrana. Jakmile tomu tak není, máte holt smůlu a benefity si neužijete.

Velmi zajímavé je, že ačkoliv je k VoLTE potřeba SIM karta s datovým balíčkem a podporou LTE, při hovorech přes tuto technologii se vám nespotřebovávají mobilní data. S trochou nadsázky se tak dá říci, že díky příchodu VoLTE máte možnost vychutnat si kvalitnější hovor bez nutnosti jakýchkoliv dalších příplatků. Platíte totiž jen za minuty účtované dle vašich tarifů či smluv. Už z tohoto důvodu bychom tak doporučovali mít tuto službu aktivní a pro telefonáty ji využívat.

Některé z vás možná napadlo i to, jak se telefon zachová, pokud z něj zrovna volám a dostanu se z dosahu LTE, které je pro VoLTE potřeba. Odpověď je jednoduchá – nijak dramaticky. Technologie zajišťující hovor se jen automaticky přepnou a kvalita zvuku se tím pádem sníží. Jakmile se pak člověk dostane opět do míst s pokrytím LTE, hovor bude pokračovat přes VoLTE v nejvyšší možné kvalitě.

Podtrženo, sečteno – pokud máte možnost volat s vaším okolím přes VoLTE, rozhodně tak volejte. Užijete se totiž skutečně velmi dobrou kvalitu zvuku bez nutnosti jakýchkoliv dalších příplatků. Díky nulové spotřebě mobilních dat se navíc nemusíte obávat ani toho, že by VoLTE jakkoliv zruinovalo váš datový balíček. Jeho aktivaci bychom tedy určitě doporučili skutečně každému – ať už telefonujete denně či jednou za měsíc, vyšší kvalitu určitě oceníte.