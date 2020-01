Návrat Touch ID na letošní iPhony je čím dál pravděpodobnější

Touch ID z dílny Applu se poprvé na trh podívalo v roce 2013 s iPhonem 5S a od té doby provázelo každý nový model (vyjma iPhonu 5C) až do roku 2017, kdy dorazil iPhone X s Face ID, kterým Apple Touch ID jak u X, tak následně u XS, XS, 11 a 11 Pro nahradil. Zdá se však, že této technologii ještě neodznovilo. Apple totiž přišel s novým patentem, který nastiňuje využití Touch ID u displejů.

Místo jednoho konkrétního tlačítka či místa na displeji by obrazovka snímala celou plochu a již samotný náhodný dotyk vašeho prstu by telefon odemkl, což by bylo jednak nanejvýš komfortní, ale také do jisté míry revoluční, jelikož se s podobným řešením nemůže v současnosti pochlubit žádný výrobce smartphonů. Pochopitelně se technologie netýká výhradně iPhonu a OLED obrazovek, ale také MacBooků a nejrůznějších LCD variant. Čtečka otisků by se nacházela přímo za displejem a pokrývala by buď úplně celou plochu, nebo jen větší část. OLED displeje mají však dle patentu hned několik vlastností, díky kterým jsou na použití tohoto typu čtečky velmi vhodné. Mezi ně má patřit zejména tenčí konstrukce a určitá flexibilita.

Snímání otisků by bylo dle patentu založeno na absorpci světla, které by obrazovka vyzařovala. V případě přiložení jakéhokoliv objektu, v tomto případě tedy prstu, by telefon vyhodnotil shodu a případně umožnil přístup. Pokud byste se pak například o počítač dělili s někým dalším z domácnosti, stačí nechat oskenovat také jeho prst a displej by na základě vlnové délky po přiložení určil, komu patří a zda má zařízení odemknout, popřípadě by odemkl přímo účet daného uživatele.

Jelikož se jedná o patent, nelze samozřejmě s jistotou říci, že podobná technologie na iPhone skutečně dorazí. Nicméně vzhledem k tomu, že se v posledních týdnech nad návratem Touch ID na iPhony pro letošní rok spekuluje čím dál více, minimálně dodává tento patent podobným spekulacím na věrohodnosti. Zda se Apple k nasazení této technologie opravdu rozhodně nicméně ukáže až čas.