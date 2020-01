Bojíte se rádi? Pak si nenechte ujít tuto hru pro iPhone

U mobilních her se stalo jakýmsi nepsaným pravidlem a tradicí, že se vývojáři pochlubí s již hotovým produktem, vyšlou do světa trailer s oznámením data vydání a následně jen oslovují fanoušky pomocí dalších propagačních kampaní. Přesto ale i v dnešní době najdou tvůrci, kteří rádi své dílo drží náležitě pod pokličkou a hráčům házejí jen drobečky informací. Nejinak je tomu i u herního studia Sigono, které stojí za takovou peckou jako je například OPUS: Rocket of Whispers.

Pokud milujete napětí a mysteriózní, napínavý příchod dlouho očekávaného titulu, měli byste zbystřit. Nadaní vývojáři ze studia Sigono se totiž rozhodli obohatit herní svět o další pozoruhodný umělecký titul, jímž tentokrát bude Project River. Stále se jedná o pracovní název, avšak i tak napovídá, jakým směrem by se hra mohla ubírat. Již nyní je zřejmé, že si bude brát inspiraci z předchozích her jako je OPUS: Rocket of Whispers nebo The Day We Found Earth. Příběh se bude točit okolo hvězdného systému Thousands Valley, kde proběhla devastující válka o jeden z nejmocnějších zdrojů energie. Samozřejmě nebude chybět emocionální vyprávění, které chytne za srdce a nejrůznější zápletky, jež vám pořádně zamotají hlavu.

Vy se vžijete do role jednoho z dobrodruhů, který se vypraví do zničeného hvězdného systému a pokusí se vyhrabat poslední kousky cenností, jež jednotlivé planety skýtají. Pochopitelně nás vývojáři neochudí ani o náležitě melancholický hudební doprovod, poklidnou atmosféru a umělecký nádech, díky němuž na hru jen tak nezapomenete a vryje se vám do paměti. Tak či onak se zatím jedná o první fázi vývoje a ještě potrvá, než hra spatří světlo světa. Pokud si však chcete vyzkoušet jeden z předchozích počinů studia, na jehož vlně se ponese i Project River, zamiřte na App Store a dejte šanci například OPUS: Rocket of Whispers. Věřte, že nebudete litovat, avšak garantujeme vám, že se jen znásobí vaše natěšení na příchod právoplatného duchovního nástupce.