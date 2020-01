Apple Watch odhalily další srdeční arytmii

Apple Watch nejsou jen prodlouženou rukou vašeho iPhonu, ale také fitness trenérem, kapesním DJem či lékařem, který neustále sleduje aktivitu vašeho srdce. Právě díky třetí zmiňované profesi jsou jablečné chytré hodinky velmi oblíbené, jelikož dokáží bez nadsázky zachraňovat životy. Své o tom ví i Američanka Rosemary, která vděčí Apple Watch za odhalení srdeční fibrilace (tedy jednoho z mnoha druhů srdečních arytmií), o které neměla do té doby ani tušení.

Příběh Rosemary přinesl jako první zpravodajský kanál WHAS11, kterému se žena se svou příhodou sama ozvala. Dle jejích slov se sice dlouhodobě cítila unavená a měla problém například i s usínáním po usednutí kdekoliv, nic z toho však nepřisuzovala jakékoliv zdravotní indispozici. V minulém roce jí však hodinky jednoho dne upozornily, že zatímco spala, její srdce vykazovalo alespoň podle naměřených hodnot známky srdeční fibrilace. Žena tedy hodinky uposlechla a navštívila lékaře, který ji po pár vyšetřeních fibrilaci síní skutečně potvrdil a začal s medikací, díky které se možné problémy pramenící z tohoto srdečního problému eliminují. Kdyby však žena hodinky nenosila, těžko říci, kdy a zda vůbec by se na její srdeční problém přišlo.

Na možnou fibrilaci síní vás mohou upozornit jakékoliv Apple Watch vyjma 1. generace označované jako Series 0. Stačí, aby byly hodinky i iPhone aktualizované na novější operační systémy a v aplikac Watch byla v sekci Srdce povolena funkce Nepravidelný rytmus. Apple však na svých stránkách upozorňuje na to, že tato upozornění nejsou určena pro osoby mladší 22 let a ani pro lidi, kterým již byla fibrilace síní diagnostikovaná. Pokud však ani do jedné z těchto kategorií nespadáte, tuto funkci si určitě aktivujte. Může vám totiž zachránit život.