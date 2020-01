Uniklo další vylepšení nové generace Smart Keyboard pro iPady

Včera večer jsme vás na našem webu informovali o tom, že Apple chystá dle zdrojů asijského portálu DigiTimes výrazně vylepšenou Smart Keyboard pro iPady. Ta by se měla již brzy pochlubit nůžkovým mechanismem kláves velmi podobným tomu z Magic Keyboard. Vylepšení však bude ještě víc.

Zdroj, který do světa vypustil informace o přepracovaném mechanismu kláves u Smart Keyboard, později doplnil, že by se měla klávesnice dočkat dokonce i podsvícení – tedy prvku, který v současnosti nabízí jen klávesnice MacBooků. Díky tomu by se tak mohla stát mnohem využitelnější například v noci, kdy je hledání znaků na neosvětlených klávesnicích ve tmě složité.

Ačkoliv další detaily o klávesnici neznáme, dá se předpokládat, že její napájení bude probíhat standardně přes Smart Connector, který slouží k tomuto účelu i u nynější generace. Je otázkou, jak velký vliv by mohlo mít podsvícení kláves na výdrž baterie, avšak vzhledem k tomu, že se dají pro tyto účely využít mimořádně úsporné technologie je zřejmě jakýkoliv strach z výrazného propadu výdrže iPadu zbytečný. Co naopak zbytečné není, jsou obavy z vysoké ceny. Ta totiž i u nynější generace atakuje či u některých modelů dokonce přesahuje pět tisíc korun, přičemž u vylepšené verze se dá očekávat cena ještě o něco vyšší. Jasno však budeme samozřejmě mít až po představení, které proběhne velmi pravděpodobně spolu s novou generací iPadů Pro v první polovině letošního roku.