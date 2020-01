Jedna z nejlegendárnějších herních sérií pro iPhone zmizí z App Store

Pokud jste příznivci legendárních iOS her Tetris Premium, Tetris Blitz a Tetris 2011, máme pro vás velmi špatnou zprávu. Tato herní série od EA, jejíž první díly se na iPhone podívaly hned po jeho představení, totiž v App Store již brzy skončí. Vyplývá to alespoň z oznámení, které EA přiložilo k nejnovějšímu updatu výše zmíněné trojice.

Podle oznámení hodlá EA s trojicí her 21. dubna 2020 “odejít do důchodu” a to nikoliv skrze ukončení podpory jednotlivých aplikací, ale přímo jejich stažením z App Storu a vypnutím. Po tomto dni by totiž již hry neměly alespoň podle vývojářů fungovat a tudíž je i do tohoto termínu nutné využít všechny nákupy uskutečněné skrze mikrotransakce v aplikacích. Jakmile tak uživatelé neučiní, svůj zaplacený obsah si již zkrátka neužijí.

Rozhodnutí EA ukončit život trojici “tetrisovek” přichází jako blesk z čistého nebe. Jen málokdo by totiž čekal,že hry, které lze bez nadsázky označit za královny svého žánru, potká znenadání takto krutý osud – tím spíš, když jsou mezi hráči stále velmi oblíbené a hrané. Co EA k ukončení této herní série vede je však bohužel ve hvězdách, jelikož ke svému rozhodnutí zatím nezveřejnilo žádný komentář či vysvětlení.

Nezbývá než doufat, že EA své rozhodnutí na úplné ukončení her ještě přehodnotí a jediné, co jim odebere, bude podpora. Tím by sice jejich funkčnost navždy nezaručilo, nicméně život této herní série by prodloužilo minimálně o další měsíce či roky. Zda se něco podobného stane či nikoliv však ukáže až čas.