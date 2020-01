Jak se šéf Applu po návštěvě posilovny rozhodl investovat do ekologické sprchy

U společnosti Apple jako takové nejsou nijak neobvyklé investice do nejrůznějších nadějných projektů, případně jejich akvizice. Málokdy se ale můžeme dočíst o tom, že by do nějaké firmy investoval svůj čas i peníz přímo Tim Cook osobně. Stalo se tak například v případě startupu Moen a jeho úsporné a ekologicky šetrné sprchy s názvem Nebia. Na počátku všeho byla Cookova návštěva jedné z posiloven v sanfranciském Palo Alto.

Na vývoji této sprchy se kromě jiných podílel Philip Winter, který se také měl v roce 2014 postarat o to, aby její prototyp dostal do co největšího počtu tělocvičen a posiloven v San Franciscu. Sprchová hlavice tohoto modelu byla navržena tak, aby spotřebovávala méně vody. Na výrobu sprchy byl použit převážně hliník a její celkový design vypadá opravdu dobře – vlastně není divu, že Cooka zaujala. Svou reakci na sprchu by si asi býval nechal pro sebe, nebýt toho, že při odchodu z tělocvičny po svém ranním cvičení narazil za šatnami na Wintera – ten na místě cíleně čekal na návštěvníky, aby se jich zeptal, co na sprchu Nebia říkají.

Cooka zaujal především ekologický aspekt sprchy Nebia, a rozhodl se, že do startupu investuje svůj čas, energii i peníze. Na trhu se sprchami tehdy příliš inovací nebylo a sprcha se podle Wintera Cookovi líbila i po designové stránce. Šéf Applu firmu finančně podpořil nejen před pěti lety v jejích začátcích, ale také v následujících letech. Podle Crunchbase se startupu podařilo získat téměř osm milionů dolarů, konkrétní výši investice od Cooka ale Winter nespecifikoval – uvedl ale, že její výše byla významná. Kromě finančních prostředků poskytl Cook startupu také své podnikatelské zkušenosti a cenné rady ohledně priorit, kterými by podle něj měla být uživatelská zkušenost, design a udržitelnost, a Winterovi poradil, aby se poohlédl především po investorech, kteří projektu budou opravdu věřit. Firma Moen v nedávné době představila novou verzi svého sprchového systému. Druhá generace sprch Nebia je menší a o polovinu levnější (v přepočtu stojí zhruba 4500 korun).