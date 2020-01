Jak na iPhonu aktivovat měnění hlasitosti vyzvánění tlačítky

Stále častěji se setkávám s uživateli nových iPhonů, kteří si stěžují na to, že na těchto telefonech nelze jednoduše měnit hlasitost vyzvánění pomocí tlačítek. Klasický argument začíná slovy „na Androidu to ale šlo“ a o to méně uživatelů ví o tom, že i v rámci iOS je tohle možné. Stačí jen aktivovat jednoduchou funkci, pomocí které možnost měnit hlasitost vyzvánění tlačítky zapnete.

Postup pro aktivaci změny hlasitosti vyzvánění pomocí tlačítek je doopravdy jednoduchý. Stačí, abyste se na vašem iPhonu či iPadu přesunuli do nativní aplikace Nastavení, kde sjeďte o něco níže. Jakmile narazíte na kolonku s názvem Zvuky a haptika (u starších iPhonů pouze Zvuky), tak ji rozklikněte. Zde se nachází posuvník, který jste dost možná doteď pro změnu hlasitosti vyzvánění a výstrah používali. Pod ním však najdete přepínač s názvem Měnit tlačítky. Pokud jej aktivujete, tak budete schopni tlačítky jednoduše měnit kromě hlasitosti médií také hlasitost vyzvánění a výstrah. Kromě toho si v nastavení zvuku a haptiky můžete nastavit také vibrace při zazvonění či v tichém režimu a zvuky klapání klávesnice či zámku. Nechybí samozřejmě nastavení melodie vyzvánění.

V mnohých případech doopravdy k nalezení většiny funkcí stačí, aby si uživatelé prošli základním nastavením iPhonu. Dá se říct, že to, co najdete v Androidu, se nachází také v iOS – například pouze v deaktivované podobě. Možná se nyní ptáte, jakým způsobem iPhone pozná, že má měnit hlasitost médií, anebo vyzvánění. Pokud budete zrovna přehrávat video, anebo budete v nějaké aplikaci, kde je nutné měnit hlasitost médií, tak budete tlačítky měnit tuhle hlasitost. Naopak, pokud se přesunete například do aplikace Hodiny anebo Telefon, tak zde budete schopni měnit hlasitost vyzvánění a výstrah.