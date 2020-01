Budoucí iPhony by mohly nabídnout snímatelné objektivy fotoaparátu

iPhony již řadu let nabízí jedny z nejlepších fotoaparátů, které lze ve smartphonech nalézt. Konkurence však šlape Applu na paty, což je důvod na zlepšeních fotoaparátů pro iPhony neustále pracovat. To se však alespoň podle patentů rozhodně děje. Nutno přitom podotknout, že mnohé z nich jsou skutečně velmi zajímavé a pokud by k jejich realizaci došlo, Apple by si na své konto připsal zajímavou revoluci. O jeden z nich se s vámi podělíme i nyní.

Apple od minulého týdne vlastní zajímavý patent, který pojednává o vyměnitelnosti čoček zadního fotoaparátu. Samotný patent, byť je jeho text nejednoznačný a zmatený, počítá s několika verzemi. První z nich je poněkud jednoduchá a popisuje přídavný objektiv s lepícími pásky, která se nasadí na další objektiv u iPhonu. Další možnost je poněkud zajímavější a popisuje jakýsi separátní modul, do kterého se umísťují jednotlivé čočky. Ten by měl v sobě zabudovány cívky a jiné senzory, které by zajišťovaly například automatické ostření. Celý systém by byl připevnitelný k iPhonu. Na grafickou podobu se můžete podívat v galerii na boku tohoto odstavce.

Celý patent zní jako sci-fi a tak je jako vždy na místě říct, že se jedná pouze o patentovou přihlášku, na které Apple nemusí nikdy začít pracovat. Nicméně nám může nabídnout zajímavý pohled na fakt, že Apple neustále přemýšlí nad zdokonalováním fotoaparátů. A kdo ví, třeba se za pár let snímatelných objektivů skutečně dočkáme a za dalších pár let je budeme vnímat jako naprosto standardní součást smartphonů.