Šéf Applu prozradil, co podle něj změní v následujících letech svět

Před pár desítkami minut jsme vás informovali o tom, že šéf Applu Tim Cook právě pobývá v Irsku, od kterého za Apple přebral poděkování za čtyřicet let podnikání v zemi. Při této příležitosti se sešel s představiteli státní agentury IDA Ireland ke krátké diskuzi nad tématy, která dle Cooka hýbou či v budoucnu zahýbou světem.

Hned na úvod byl šéfovi Applu položen dotaz na to, co bude podle něj největším technologickým přínosem pro svět v následujících pěti až deseti letech. Cookova odpověď byla naprosto jednoznačná – rozšířená realita. Té dle svých slov velmi věří a vnímá jí jako obrovský příslib do budoucna. “Jsem z rozšířené reality naprosto nadšený. Myslím si, že se jedná o věc, která může prostoupit celým naším životem,” nechal se Cook slyšet. Později dodal, že je naprosto skvělá, jak je koncept rozšířené reality navržen. AR má totiž dle něj lidi spojovat namísto izolace, jako tomu je částečně u virtuální reality. “Můžeme ji (rozšířenou realitu) použít k vylepšení naší diskuze, nikoliv k nahrazení lidského spojené. Právě toho jsem se v souvislosti s některými jinými technologiemi vždy hluboce obával,” řekl.

Zdravotnictví bude lepší a lepší

V další části rozhovoru se Cook věnoval zdravotnictví, které může dle něj v budoucnu též velmi profitovat s nových technologií v čele s AR. Tento směr je sice zatím v plenkách, nicméně i tak šéf Applu věří v jeho zářivou budoucnost, stejně jako v případě jiných směrů úzce propojených s novými technologiemi. “Myslím, že celý náš život by mohl být díky tomu (novým technologiím – pozn. red.) lepší,” uzavřel Cook.

Odpovědi Tima Cooka nejsou rozhodně ničím překvapivým. Svou oblibou v rozšířené realitě a vírou v technologie zlepšující zdravotní péči a tedy i naše životy se totiž netají již roky. I proto tak mnozí analytici očekávají, že právě tímto směrem se bude Apple v budoucnu pozvolna ubírat a svět tak v ideálním případě měnit k lepšímu. Zda se mu to podaří či nikoliv je však v tuto chvíli vzhledem k neustálému utajování budoucích plánů ve hvězdách.