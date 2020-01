7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (21. 1. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Stažením aplikace IQ Test – What’s my IQ? získáte přístup hned ke dvěma IQ testům, které mohou posloužit při výpočtu vašeho inteligenčního kvocientu. Je však nutno podotknout, že tato aplikace slouží spíše pro pobavení a její výsledky bychom tedy neměli brát vážně.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

Ve hře I Am President! se doslova stanete velitelem té nejmocnější země na světě, přičemž budete disponovat téměř neomezenou mocí. Následně již bude jen na vás, jak se vypořádáte s nepřáteli státu, zemí, která vám vyhrožuje, či s korupcí ve vládě. Možností máte spoustu.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

Aplikace Pre K Preschool Learning Games cílí především na batolata, která se musí naučit spoustu věcí. V tom jim může pomoci právě tato appka, která je vše naučí skrze zajímavé hry. Díky tomuto produktu se mohou naučit pojmenovat písmena, číslice, barvy, tvary, části těla a spoustu dalšího, a to v anglickém jazyce.

Původní cena: 129 Kč (Zdarma)

Pokud hledáte nějaké spolehlivé řešení, které by dokázalo nahradit nativní aplikaci Fotoaparát, rozhodně byste se měli podívat na appku Moment – Pro Camera. Tato aplikace vám umožní fotit v několika datových formátech, dále nabízí daleko lepší možnosti nastavení a taktéž můžete spoušť fotoaparátu ovládat skrze Apple Watch. Jak aplikace vypadá a jak funguje ovládání skrze jablečné hodinky si můžete prohlédnout v níže přiložené galerii.

Původní cena: 149 Kč (99 Kč)

Ve hře Moto Race Pro se vžijete do role šíleného řidiče motorky, který se nebojí zariskovat. Vaším úkolem bude projíždět různé úrovně, které se budou postupně ztěžovat, a při nich provádět ty nejrůznější kousky v podobě salt a podobných věcí.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Další edukativní program, který cílí především na děti v předškolním věku, je aplikace Homeschool Kindergarten Math. Jak již z názvu můžeme odvodit, tato aplikace by měla naučit děti základům matematiky. Mezi ty bychom mohli zařadit všelijaké počty, avšak také nebylo opomenuto na číselné řady, díky kterým si děti lépe představí, které číslo je větší a které je menší.

Původní cena: 99 Kč (79 Kč)

Úroveň zeměpisných znalostí neustále klesá a lidé se stále hůře orientují v mapě. Řekněte si upřímně, dokážete sami na mapě ukázat na Himálaje? S tímto problémem nám však naštěstí dokáže pomoci aplikace Maps of our World (Full), díky které se velice jednoduše v mapě vyznáte a budete přesně vědět, kde se co nachází.

Původní cena: 379 Kč (249 Kč)