Srdce iPhonů by se mohly v budoucnu vyrábět v USA

Ačkoliv mnozí jablíčkáři považují iPhone za americký produkt, pravda je taková, že naprostá většina komponentů, ze kterých je sestaven, z USA nepochází. Patří mezi ně třeba i procesory řady A, které Apple využívá kromě iPhonů i v iPadech a iPodech touch a které pro něj již řadu let vyrábí ve svých asijských fabrikách výhradně společnost TSMC. Ta se však nyní dle čínského portálu DigiTimes nechala slyšet, že zvažuje přesunutí části výroby do USA.

Američtí politici v čele s Donaldem Trumpem se rozhodně netají tím, že by byli velmi rádi, kdyby komponenty pro iPhony, ale i pro jiné celosvětově úspěšné produkty amerických firem, vznikaly právě na území USA, jelikož by to pomohlo celé zemi. Podobný tlak je vyvíjen i na TSMC, které jej mělo nyní opětovat tím, že v krátkodobém horizontu sice přesun do USA v plánu nemá, nicméně uskutečnitelnost tohoto plánu dle svých slov prověřuje. Existuje tedy reálná možnost, že TSMC v USA skutečně své závody otevře a začne z nich chrlit čipy v čele s těmi pro iPhony či iPady.

Pokud by se TSMC skutečně rozhodlo v USA začít své produkty vyrábět, je zcela jasné, že by se dočkalo od Applu velké podpory. Kalifornský gigant se totiž v USA dlouhodobě snaží ekonomicky vypomáhat, což běžní smrtelníci pociťují zejména neustále narůstajícím počtem pracovních míst, které Apple ať už přímo či nepřímo skrze své partnery vytváří. Na druhou stranu je jasné, že jen kvůli této skutečnosti do své domoviny TSMC tlačit nebude. Na prvním místě totiž stále zůstane finanční stránka celé věci.