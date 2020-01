Jennifer Aniston získala za roli v The Morning Show na TV+ prestižní ocenění

Pro pořady v Apple TV+ se Applu podařilo získat spoustu známých tváří z filmového průmyslu, které nalákaly miliony fanoušků po celém světě a více či méně jednotlivé seriály proslavily. Nejinak je tomu i u Jennifer Aniston známou zejména z legendárního seriálu Přátele, která se na Apple TV+ objevuje v jedné z hlavních rolí seriálu The Morning Show. Tato role jí dle všeho sedla natolik, že si za ní odnesla velmi příjemné ocenění.

Zatímco ještě před nějakou dobou zlí jazykové o Apple TV+ tvrdili, že platforma nemá šanci uspět a už vůbec se nemůžu v otázce obsahu srovnávat se svou konkurencí, nyní se situace pomalu obrací k lepšímu. Kromě několika oznámených seriálů a exkluzivních smluv s nadanými tvůrci se totiž jablečná streamovací služba může pochlubit také úspěchem herečky Jennifer Aniston, jež na Screen Actors Guild Awards získala ocenění za svůj výkon v The Morning Show, kde ztvárnila moderátorku v televizních zprávách. Pro Jennifer se rozhodně jedná o dobrou zprávu, jelikož svou poslední cenu SAG vyhrála již v roce 1996 za svou roli v komediálním sitcomu Přátelé. Herečce podařilo letos porazit například Helenu Bonham Carter, jež si střihla jednu z postav v The Crown, Jodie Comer z Killing Eve a Elisabeth Moss, která se oděla do úboru služky v The Handmaid’s Tale.

Jennifer se zkrátka poslední dobou daří, o čemž vypovídá i její nominace na Golden Globe Award, tedy jednu z nejprestižnějších cen, kterou si též vysloužila za své působení v The Morning Show. Nezbývá než čekat, zda se podobných úspěchů podaří dosáhnout i ostatním hercům či herečkám. V tomto ohledu je pro nadané umělce Apple TV+ jako dělané. Pokud začnou sbírat úspěchy, bude to pro Apple reklama jako vyšitá.