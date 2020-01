Alza spustila první letošní Black Friday

Komerční sdělení: Svátek všech milovníků nakupování ve slevách je zpět. Alza totiž před malou chvílí spustila první letošní Black Friday výprodej, v rámci nějž je možné sehnat obrovské množství nejrůznějších produktů z mnoha odvětví za velmi příznivé ceny.

Jako již tradičně se do Black Friday výprodeje dostalo i několik produktů z dílny Applu. Tentokrát se však nejedná o elektroniku, nýbrž příslušenství k iPhonům a Apple Watch. Sehnat lze konkrétně originální kryty či řemínky a to s velmi slušnými slevami. Nabídka je však samozřejmě kusově omezená, takže je nutné nakupovat co možná nejrychleji. Jakmile totiž zaváháte, může se stát, že budete mít holt už smůlu a svůj vysněný produkt za nízkou částku neseženete.

Do slevy se dostala i celá řada non-Apple produktů v čele s androidími telefony, počítači, televizemi, ale třeba i různými reproduktory, komponenty k počítačům, periferiemi či produkty do domácnosti. K obrovskému množství zlevněných produktů navíc Alza přibaluje různé dárky jako například elektronické licence k časopisům či softwary, díky kterým je využívání vámi vybraných produktů ještě příjemnější. Pokud tedy právě sháníte jakoukoliv elektroniku či vlastně cokoliv, co má Alza v nabídce, určitě na Black Friday mrkněte.